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В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

Дек 14
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

На площадке завода «Казанькомпрессормаш» заложили первый камень в основание комплекса, который позволит оснащать строящиеся в России заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, создание в регионе этого импортозамещающего машиностроительного производства имеет стратегически важное значение для всей нефтегазовой промышленности России. Было отмечено, что татарстанские заводы „Казанькомпрессормаш“, „КМПО“ и другие наши предприятия являются стратегическими партнёрами „Газпрома“ и наращивают поставки товарной продукции.

Новый цех на «Казанькомпрессормаше» позволит локализовать производство крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт на территории России.Здесь будут также производиться крупногабаритные статорные детали и корпуса подшипников для высокопроизводительных компрессоров

Новое производство разместится на площадке в 12 тыс. кв. метров. Для выпуска качественной техники в цехе будет размещено самое современное металлообрабатывающее оборудование с числовым программным управление. На производстве будут заняты более 300 высококвалифицированных специалистов. Сборку первых компрессоров на новой площадке планируется провести уже в 2020 году.

Участвовавший в торжественной церемонии председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил, что в условиях санкций всё больше внимания уделяется развитию отечественных технологий в газовой отрасли, созданию условий для того, чтобы Россия смогла стать лидером по производству и экспорту сжиженного природного газа.

По оценкам экспертов, объём поставок СПГ в мире к 2030 году увеличится более чем на 300 млрд. кубических метров и превысит уровень 700 млрд. кубометров.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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