В Татарстане КамАЗ запустил «Навигатор КС-18В-3»
Этот новейший лазерный станок является собственной разработкой российский компании ВНИТЭП и сегодня проходит испытания на прессово-рамном заводе.
ЗАО «ВНИТЭП» серийно производит импортозамещающие промышленные комплексы обработки листового металла с волоконным лазером, линейными синхронными двигателями и ЧПУ.
Испытания «Навигатор КС-18В-3» проходят на заводе КамАЗна раскрое заготовок, необходимых для производства мелких комплектующих.
Специалисты завода отмечают такие преимущества нового оборудования как 20 секундная загрузка-выгрузка, быстрая переналадка, возможность делать комбинированный раскрой, совмещённый рез, использовать импульсный и непрерывный режимы резки.
С учетом «Навигатора КС-18В-3» на заводе будет действовать уже 11 лазерных установок, а в ближайшее время в рамках проекта модернизации производства поступит еще два «лазера», способных работать по 22 часа в сутки семь дней в неделю и заметно повышать качество продукции.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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