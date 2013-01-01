В Татарстане КамАЗ запустил «Навигатор КС-18В-3»



Этот новейший лазерный станок является собственной разработкой российский компании ВНИТЭП и сегодня проходит испытания на прессово-рамном заводе.

Его уникальный координатный стол с двигателями на линейных приводах защищен патентом на изобретение. А применяемые при изготовлении комплексов КС-3 В «Навигатор» лазеры производятся фирмой НТО «ИРЭ-Полюс». Она входит в международную группу компаний IPG Photonics, которая сегодня лидирует в области разработки и производства уникальных волоконных лазеров.

ЗАО «ВНИТЭП» серийно производит импортозамещающие промышленные комплексы обработки листового металла с волоконным лазером, линейными синхронными двигателями и ЧПУ.

Испытания «Навигатор КС-18В-3» проходят на заводе КамАЗна раскрое заготовок, необходимых для производства мелких комплектующих.

Специалисты завода отмечают такие преимущества нового оборудования как 20 секундная загрузка-выгрузка, быстрая переналадка, возможность делать комбинированный раскрой, совмещённый рез, использовать импульсный и непрерывный режимы резки.

С учетом «Навигатора КС-18В-3» на заводе будет действовать уже 11 лазерных установок, а в ближайшее время в рамках проекта модернизации производства поступит еще два «лазера», способных работать по 22 часа в сутки семь дней в неделю и заметно повышать качество продукции.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ