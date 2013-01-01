Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ЯНВ, 04:41 МСК
USD (ЦБ)    56,2908
EUR (ЦБ)    69,8513
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В тамбовском перинатальном центре начался прием пациентов

Янв 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В тамбовском перинатальном центре начался прием пациентов

В Тамбове начал работу перинатальный центр детской областной клинической больницы. Первые пациенты высоко оценили преимущества обслуживания в новом учреждении.
«Очень приятно удивлены, что нет очередей, свободный доступ к врачам, на обследование. Здание очень просторное и красивое, современное оборудование. Нам очень нравится», - говорит одна из первых пациенток Татьяна Третьякова.

Пока пациентов принимают только в консультативно-диагностическом отделении. Здесь можно получить диагностическую, реабилитационную и лечебную помощь. Специалисты работают с беременными, женщинами в послеродовом периоде, пациентами с нарушением репродуктивной функции. Современное оборудование перинатального центра даёт возможность проводить большое количество различных обследований и диагностик.

За две смены отделение принимает сто человек. В будущем эта цифра увеличится. «В скором времени в отделении будут работать узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, окулист, генетик. Все обследования и консультации организованы в одном месте, что очень удобно для пациентов», - отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением Нелли Пикуль.

Скоро откроет двери роддом, который объединит родильный блок, послеродовое отделение, отделение патологии новорождённых, отделение анестезиологии и реанимации для женщин и другие.

«С открытием этого центра наше здравоохранение не просто удержит высокую планку, но и шагнет дальше за счёт развития новых технологий», - считает губернатор Тамбовской области Александр Никитин.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
29 Янв:
25 Янв:
25 Янв:
Центральный федеральный округ:
29 Янв:
29 Янв:
29 Янв:
РОССИЯ:
29 Янв:
29 Янв:
29 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора
Политика 1

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»
Политика 1

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 59

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации

Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации

Доходы бюджета Орловской области в 2017 году выросли на 4,2% и превысили 28 млрд рублей

Доходы бюджета Орловской области в 2017 году выросли на 4,2% и превысили 28 млрд рублей

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Новости СМИ

Новости дня

04:18 Кардин: Конгресс США получил информацию о скрытых санкциях против России Кардин: Конгресс США получил информацию о скрытых санкциях против России
Паралимпийцы из России смогут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе
Паралимпийцы из России смогут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе
03:57 Компания Exxon Mobil планирует инвестировать в экономику США Компания Exxon Mobil планирует инвестировать в экономику США
03:30 Россия может совсем перестать продавать газ Польше - Пушков Россия может совсем перестать продавать газ Польше - Пушков

Узнай страна!

29 ЯНВ, 20:35 Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации
В ожидании «кремлевского доклада». Кому и чего стоит бояться
В ожидании «кремлевского доклада». Кому и чего стоит бояться
29 ЯНВ, 20:01 В тамбовском перинатальном центре начался прием пациентов В тамбовском перинатальном центре начался прием пациентов
26 ЯНВ, 15:25 В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности
26 ЯНВ, 12:56 Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики
25 ЯНВ, 13:46 Готовность области к предстоящим президентским выборам Готовность области к предстоящим президентским выборам
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Новости компаний

25 ЯНВ, 13:31 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter