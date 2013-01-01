В тамбовском перинатальном центре начался прием пациентов



В Тамбове начал работу перинатальный центр детской областной клинической больницы. Первые пациенты высоко оценили преимущества обслуживания в новом учреждении.

«Очень приятно удивлены, что нет очередей, свободный доступ к врачам, на обследование. Здание очень просторное и красивое, современное оборудование. Нам очень нравится», - говорит одна из первых пациенток Татьяна Третьякова.

Пока пациентов принимают только в консультативно-диагностическом отделении. Здесь можно получить диагностическую, реабилитационную и лечебную помощь. Специалисты работают с беременными, женщинами в послеродовом периоде, пациентами с нарушением репродуктивной функции. Современное оборудование перинатального центра даёт возможность проводить большое количество различных обследований и диагностик.

За две смены отделение принимает сто человек. В будущем эта цифра увеличится. «В скором времени в отделении будут работать узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, окулист, генетик. Все обследования и консультации организованы в одном месте, что очень удобно для пациентов», - отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением Нелли Пикуль.

Скоро откроет двери роддом, который объединит родильный блок, послеродовое отделение, отделение патологии новорождённых, отделение анестезиологии и реанимации для женщин и другие.

«С открытием этого центра наше здравоохранение не просто удержит высокую планку, но и шагнет дальше за счёт развития новых технологий», - считает губернатор Тамбовской области Александр Никитин.