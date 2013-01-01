В Тамбовской области завершается строительство второй очереди Геронтологического центра



Улучшение качества жизни и социального обслуживания людей старшего поколения губернатор Александр Никитин считает первоочередной задачей региональной власти. Именно для создания необходимых условий для заботы о старшем поколении под Тамбовом появился Геронтологический центр.

Ход строительства его второй очереди сегодня проинспектировал губернатор Александр Никитин. После проведения проектных работ строительство второй очереди этого учреждения началось в 2015 году. В настоящее время подрядчиком выступает ООО «Крепость». На эти цели выделено около 85 миллионов рублей - средства Пенсионного фонда России. Сейчас масштабное строительство второго корпуса центра, рассчитанного на 96 человек, уже завершено. И в скором времени представители старшего поколения станут здесь полноправными хозяевами. Три этажа, 48 комнат для проживания, водолечебница с бассейном, физиотерапевтический блок, процедурные кабинеты общего профиля на каждом этаже.

Глава администрации области Александр Никитин осмотрел и первый корпус Геронтологического центра, где в настоящее время заканчиваются работы по реконструкции пищеблока и котельной. Работы в декабре 2017 года начала проводить та же подрядная организация - ООО «Крепость». Их стоимость составляет около 31 миллиона рублей. Эти средства выделены из бюджета Тамбовской области. Сейчас на объекте ведутся работы по пусконаладке вентиляции и технологического оборудования, оформляется вся необходимая документация.

- На Геронтологическом центре практически все работы завершены. Правда, со своей стороны сегодня мне пришлось сделать много дополнительных замечаний. Все они, в большинстве своём, касаются отделочных работ. Где-то нужно привести в порядок межплиточные швы, стыки, углы, обратить внимание на притолоки и потолки. Однако то, что здесь требует доработки, можно сделать очень быстро. Соответственно, в самое ближайшее время все мои замечания будут устранены. В целом, проведёнными работами я удовлетворён. Центр оснащён шикарным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить целый комплекс оздоровительных процедур. Здесь есть бассейн, различные ванные. Уверен, что людям старшего поколения обновлённый Геронтологический центр очень понравится, и они с удовольствием будут проводить здесь время, получая целый комплекс различных услуг, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.