В Тамбовской области завершается строительство второй очереди Геронтологического центра
Улучшение качества жизни и социального обслуживания людей старшего поколения губернатор Александр Никитин считает первоочередной задачей региональной власти. Именно для создания необходимых условий для заботы о старшем поколении под Тамбовом появился Геронтологический центр.
Глава администрации области Александр Никитин осмотрел и первый корпус Геронтологического центра, где в настоящее время заканчиваются работы по реконструкции пищеблока и котельной. Работы в декабре 2017 года начала проводить та же подрядная организация - ООО «Крепость». Их стоимость составляет около 31 миллиона рублей. Эти средства выделены из бюджета Тамбовской области. Сейчас на объекте ведутся работы по пусконаладке вентиляции и технологического оборудования, оформляется вся необходимая документация.
- На Геронтологическом центре практически все работы завершены. Правда, со своей стороны сегодня мне пришлось сделать много дополнительных замечаний. Все они, в большинстве своём, касаются отделочных работ. Где-то нужно привести в порядок межплиточные швы, стыки, углы, обратить внимание на притолоки и потолки. Однако то, что здесь требует доработки, можно сделать очень быстро. Соответственно, в самое ближайшее время все мои замечания будут устранены. В целом, проведёнными работами я удовлетворён. Центр оснащён шикарным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить целый комплекс оздоровительных процедур. Здесь есть бассейн, различные ванные. Уверен, что людям старшего поколения обновлённый Геронтологический центр очень понравится, и они с удовольствием будут проводить здесь время, получая целый комплекс различных услуг, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
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