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ИЗМИР

В Тамбовской области запатентовали экобренд «101 витамин»

Апр 10
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области запатентовали экобренд «101 витамин»

Разработанные учеными Мичуринского государственного аграрного университета продукты функционального питания под экобрендом «101 витамин» будут выпускать в Тамбовской области. По сообщению Минсельхоза России, свидетельство на товарный знак выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации.
Полученный патент обеспечивает фирменному наименованию товара учебного заведения правовую защиту от несанкционированного использования другими предприятиями, организациями или лицами.

Товарный знак «101 витамин» станет новым экобрендом Тамбовщины. Университетские разработки функционального питания под витаминной маркой уже презентовали президенту России Владимиру Путину на федеральной выставке «Россия, устремленная в будущее» в конце прошлого года.

«Мы гордимся Мичуринском как первым и единственным наукоградом Российской Федерации в сфере агропромышленного комплекса и производства продуктов для здорового питания граждан и разработками его ученых. Сегодня Мичуринск известен на государственном уровне как важнейшая экспериментальная площадка современного российского садоводства и индустрии здорового питания», - говорит губернатор Александр Никитин.

Ученые наукограда разрабатывают продукты питания для отдельных групп населения и профессий. Они внесли свой вклад в программу питания спортсменов на Олимпиаде в Сочи, участвуют в программе «Марс 500», SIRIUS-17, создавая продукты для космонавтов. На базе агроуниверситета разрабатываются технологии производства овощной, фруктово-ягодной продукции и кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически-активных веществ. Среди инновационных новинок Мичуринского ГАУ полезные чипсы из яблок, моркови, клубники; зефир, пастила, шоколад, кексы с добавками из свеклы, топинамбура, тыквы, моркови; фруктово-травяные чаи, изготовленные по уникальным рецептурам; конфитюры, варенье. Товарный знак «101 витамин» будет распространяться и на цукатные конфеты с лечебными травами и экстрактами, фруктовое драже с облепихой и медом, овощные салаты и томатные соусы с добавлением пряной зелени и многое другое.



 
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