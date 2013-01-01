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В Тамбовской области внедряют новые виды высокотехнологичной помощи онкологическим больным

Мар 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области внедряют новые виды высокотехнологичной помощи онкологическим больным

В Тамбовском областном онкологическом диспансере в 2019 году внедрили два новых вида высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которую ранее пациенты могли получить только в федеральных клиниках. Это произошло за счет приобретения нового оборудования и обучения сотрудников в ведущих российских медицинских центрах.
Теперь врачи онкологического диспансера могут проводить радикальные расширенные операции при злокачественных новообразованиях на желудке и кишечнике с проведением адъювантной химиотерапии, а также лапораскопические операции при раке толстой и прямой кишки. Кроме того, в отделении химиотерапии онкологического диспансера медики осваивают и новые схемы лекарственного лечения с использованием таргетных и иммунологических препаратов. А с целью раннего выявления рака прямой и толстой кишки начали выполнять новый высокоточный скрининг, который не требует специальной подготовки пациентов и полностью автоматизирован.

В 2019 году в рамках диспансеризации населения планируется обследование 70 тысяч жителей Тамбовской области. В настоящее время выполнено 300 исследований, в 8 случаях результат оказался положительным.

В Тамбовском областном онкологическом диспансере высокотехнологичную медицинскую помощь ежегодно получают более 400 пациентов с новообразованиями. В 2019 году заключено соглашение с Минздравом России, которое позволит оказывать ВМП, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. На эти цели из федерального бюджета поступит 2,5 миллиона рублей и почти 13 миллионов рублей выделит региональный бюджет.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». О внедрении передовых технологий, организации эффективного и своевременного лечения онкологических больных, ранней диагностике рака говорил в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Ранее губернатор Александр Никитин подчеркивал, что Тамбовская область уже активно работает над реализацией задач, поставленных главой государства.



 
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