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В Тамбовской области в ближайшие годы построят семь новых школ

Фев 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области в ближайшие годы построят семь новых школ

Перед страной в целом и перед Тамбовской областью, в частности, стоят новые задачи, открываются новые возможности. «Мы проектируем свое будущее до 2024 года», - подчеркнула сегодня заместитель главы администрации области Наталья Астафьева на расширенной пресс-конференции на тему: «Новый год – новые школы».

На реализацию национального проекта «Образование» Тамбовская область получит около 9 миллиардов рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ. И это не просто здания, у каждой школы есть свой смысл, своя специализация, которая подбирается исходя из особенностей конкретного населенного пункта.

Три большие школы должны появиться в городе Тамбове. Уже в 2019-м начнется строительство школы в Котовске и одной сельской школы. И пока для них только прорабатываются макеты, определяются концепции, подбирается место для строительства, проводятся все необходимые расчеты, сразу две новые школы в городах Рассказово и Мичуринск готовятся первого сентября принять своих первых учеников. Ход строительства обоих объектов глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле.

Так, трехэтажное здание новой школы на 900 мест появилось в микрорайоне «Арженка» города Рассказово. Учебное заведение получило название «Школа - Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 миллиона рублей. Половина суммы – 415 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Остальные 430,5 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области.

- Мы не просто построили новое здание. Мы создали всю необходимую инфраструктуру, в том числе новые сети и новые дороги, чтобы школа успешно функционировала, - отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.

Сейчас объект полностью построен и готов к новому учебному году.В новую школу уже подано триста заявлений на обучение.

Строительство школы в Мичуринске на 1275 мест здесь началось в 2017 году. На эти цели выделено около 1 миллиарда 60 миллионов рублей. Из них 885 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 миллионов рублей. 183 миллиона рублей - средства на закупку современного оборудования. «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - это трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями.

Как и в Рассказово, в мичуринской школе уже назначен директор, завершается комплектование педагогического состава, разрабатываются учебные программы, ведется запись детей в классы.



 
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