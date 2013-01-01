В Тамбовской области в ближайшие годы построят минимум семь новых школ



«Мы проектируем свое будущее до 2024 года», - подчеркнула сегодня заместитель главы администрации области Наталья Астафьева на расширенной пресс-конференции на тему: «Новый год – новые школы».

В 2019-м на Тамбовщине новые школы откроют свои двери в городах Рассказово и Мичуринск, начнется строительство школы в Котовске и школы в сельской местности.

Президент России Владимир Путин поставил четкую задачу по реализации национальных проектов:

- Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва, это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны.

Особое внимание по традиции уделяется сфере образования.

- Мы должны создать такие условия, чтобы каждый ребенок обучался в учреждениях, отвечающих не просто сегодняшнему, а уже завтрашнему дню, - подчеркнула вице-губернатор Наталья Астафьева.

На реализацию национального проекта «Образование» Тамбовская область получит около 9 миллиардов рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ. И это не просто здания, у каждой школы есть свой смысл, своя специализация, которая подбирается исходя из особенностей конкретного населенного пункта.

Три большие школы должны появиться в городе Тамбове. Уже в 2019-м начнется строительство школы в Котовске и одной сельской школы. И пока для них только прорабатываются макеты, определяются концепции, подбирается место для строительства, проводятся все необходимые расчеты, сразу две новые школы в городах Рассказово и Мичуринск готовятся первого сентября принять своих первых учеников.

Строительство школ в двух крупных городах стало знаковым событием для региона. Еще бы! В Рассказово в течение последних тридцати лет не строили новых школ. В Мичуринске, приблизительно, столько же. Не удивительно, что ход строительства обоих объектов глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле.

Так, трехэтажное здание новой школы на 900 мест появилось в микрорайоне «Арженка» города Рассказово. Учебное заведение получило название «Школа - Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 миллиона рублей. Половина суммы – 415 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Остальные 430,5 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области.

- Мы не просто построили новое здание. Мы создали всю необходимую инфраструктуру, в том числе новые сети и новые дороги, чтобы школа успешно функционировала, - отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.

Сейчас объект полностью построен и готов к новому учебному году.

- В новую школу уже подано триста заявлений на обучение, - сказала начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Сформирован коллектив, под специализацию школы (мальчиков будут учить работе на станках по металло- и деревообработке, девочки будут шить, вязать, изучать историю моды и дизайн) готовятся соответствующие учебные программы. Педагоги осваивают новое оборудование. Вместе с тем, в городе с разной степенью периодичности муссируются слухи о возможном закрытии школы №3, которая находится в том же микрорайоне. Как и в любом деле, появляются недовольные, которым удобнее оставить детей в старой школе, где 40 процентов ребят учатся во вторую смену.

Участники брифинга еще раз подчеркнули: третья школа в Рассказово продолжит работу и в новом учебном году. А родители из других микрорайонов города смогут перевести своих детей в новую школу. Специально для них будет оптимизирована работа общественного транспорта.

Вообще, вопросы, возникшие при строительстве школ в Рассказово и Мичуринске, во многом общие. Обе школы откроют свои двери не в центре города, а в микрорайонах плотной численности населения, где они особенно важны. По словам главы города Мичуринска Максима Харникова, треть населения наукограда проживает именно в микрорайоне «Прогресс».

Строительство школы на 1275 мест здесь началось в 2017 году. На эти цели выделено около 1 миллиарда 60 миллионов рублей. Из них 885 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 миллионов рублей. 183 миллиона рублей - средства на закупку современного оборудования. «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - это трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» Геннадий Денисенко признался, что строительство мичуринской школы ведется с небольшими задержками. Они связаны, прежде всего, с долгим оформлением документов под земельный участок, на котором строится школа, а также со сменой субпорядчика, который допустил нарушения при выполнении работ.

- На данный момент полностью готовы четыре из восьми корпусов. Буквально на этой неделе мы принимали помещения, в которых уже можно устанавливать учебное оборудование, - сказал Геннадий Денисенко.

Начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова напомнила, что проект «Школа Сколково-Тамбов» был реализован за восемь лет – столько времени ушло от идеи до начала учебного процесса. Новая школа в Мичуринске строится один год и пять месяцев. И это время кропотливой, внимательной работы. Здесь четко продумано, для чего нужен каждый кабинет, как будет использована каждая рекреация. Соблюдены все меры безопасности.

Как отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов, за ходом строительства школы ведется постоянный контроль всех ответственных структур. Более того, во время передачи объекта от одного субподрядчика другому было проведено его полное обследование.

- Для нас главное – обеспечить комфорт и безопасность всем, кто будет здесь находиться, - подчеркнул он.

Как и в Рассказово, в мичуринской школе уже назначен директор, завершается комплектование педагогического состава, разрабатываются учебные программы, ведется запись детей в классы.

- Школы оснащены самым современным оборудованием, согласно их профилю, - уточнила Татьяна Котельникова.

Глава города Мичуринска Максим Харников подчеркнул, что для родителей, представителей общественности наукограда организуются постоянные экскурсии на объект. Их знакомят с ходом строительства, рассказывают о специализации будущей школы, чтобы снять любые вопросы и домыслы.

А домысливать, собственно говоря, и нечего. 1 сентября 2019 года в Тамбовской области начнут работать сразу две новые школы – в городах Мичуринск и Рассказово. Инновационные, яркие, красивые, удобные. Детям, которые будут в них учиться, невероятно повезет.