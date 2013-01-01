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В Тамбовской области строят ясли по новому проекту

Фев 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области строят ясли по новому проекту

Детский сад, рассчитанный на три группы (50 мест), строится по новому, специально разработанному проекту. Он станет здоровьесберегающей образовательной площадкой, где будет обеспечено полноценное развитие малышей от двух месяцев до трех лет.
Обеспечение доступности дошкольного образования является одним из приоритетов политики губернатора Александра Никитина. В частности, в 2019 году в Тамбовской области будут построены пять новых детских садов - в городах Тамбов и Кирсанов, Мичуринском и Тамбовском районах. И сегодня ход строительства детского сада-яслей в селе Старое Хмелевое Мичуринского района проинспектировал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области Александр Борзых.

Сейчас здесь идет закладка фундамента. Детский сад, рассчитанный на три группы (50 мест), строится по новому, специально разработанному проекту. Он станет здоровьесберегающей образовательной площадкой, где будет обеспечено полноценное развитие малышей от двух месяцев до трех лет.

Как пояснили в управлении образования и науки области, при организации питания детей первого года жизни будет максимально сохраняться грудное вскармливание. Для этого в детском саду будут обустроены комнаты матери и ребенка. Для укрепления психического и физического здоровья малышей будут действовать различные кружки: «Футбол с пеленок», «Пляшут наши ручки», «Танцуем вместе с мамой», «В мире LEGO» и многие другие.

С 2018 года Тамбовская область является участником ведомственного проекта Минпросвещения России «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Как раз по этой программе и ведется строительство данного детского сада. Объем финансирования превышает 70,3 миллиона рублей. Свои двери детский сад откроет уже в этом году.

Всего же в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Тамбовской области до 2021 года будет построено 14 детских садов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей.

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что за три года в стране должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях.

- Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях, - подчеркнул он.

И в Тамбовской области эта задача успешно выполняется.



 
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