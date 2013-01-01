В Тамбовской области стартовала акция помощи пожилым людям «Теплая осень»



В преддверии Международного дня пожилых людей в Тамбовской области стартовала традиционная акция «Теплая осень». Она будет проходить в течение месяца, с 17 сентября по 19 октября. Различную социальную помощь получат более 15 тысяч граждан старшего поколения.

Главная цель акции - улучшение качества жизни граждан, состоящих на социальном обслуживании посредством выявления потребности и оказания различных видов помощи. «По многочисленным опросам данная акция стала приятным праздником, который свидетельствует о неразрывной связи поколений, способствует формированию активного долголетия, помогает пожилым людям почувствовать себя важными и нужными, а не служит напоминанием об их возрасте», - отмечают в региональном управлении социальной защиты и семейной политики.

Улучшение качества жизни и социального обслуживания людей старшего поколения одна из главных задач региональной социальной политики. «Важно совершенно по-новому организовать работу с пожилыми людьми, в том числе по максимуму привлекая некоммерческий сектор, потенциал в области есть», - отмечает губернатор Александр Никитин.

В акции «Теплая осень» активно участвуют волонтерские и добровольческие организации. Волонтеры помогают социальным работникам оказывать различные социальные услуги гражданам пожилого возраста. Осенью пенсионерам особенно нужна помощь по хозяйству, чтобы подготовиться к зиме. Активисты помогают с уборкой жилых помещений, моют и утепляют окна, оказывают помощь на приусадебных участках.

Впервые в акции примут участие дети, проживающие в социальных стационарных учреждениях. Они изготовят поздравительные открытки и плакаты к Международному дню пожилых людей.

В прошлом году в рамках акции социальная помощь была оказана 13 тысячам гражданам старшего поколения, состоящим на надомном социальном обслуживании. В этом году обратившихся значительно больше. Активисты и социальные работники готовы навестить всех, кому нужна помощь.