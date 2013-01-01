Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
06 СЕН, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685

06 СЕН, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685
Пенсионная реформа

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

Сен 6
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

В Тамбовской области продолжается реализация историко-мемориального проекта «Примите мою любовь». Он направлен на увековечивание памяти святителя-исповедника архиепископа Луки. Народный музей-келью авторы создают в доме, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек. Уже в скором времени музей будет принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки.
У проекта важная историческая миссия – исполнить долг памяти, поскольку тамбовский период жизни святителя Луки является особым. Это одна из самых ярких страниц его биографии. Именно здесь он смог совместить два своих поприща: как ученый и практик-хирург, главный консультант тамбовских эвакогоспиталей он спасал раненых и лечил больных, а как архипастырь - исцелял их души.

Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал и занимался духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках, - говорит губернатор Александр Никитин.

Проект «Примите мою любовь» стал победителем в конкурсе на предоставление гранта Президента Российской Федерации для развития гражданского общества. На реализацию задуманного было выделено 2 миллиона 205 тысяч рублей. На эти деньги в Тамбове продолжают музеефикацию дома великого врача и учёного. В этом году для будущей музейной мемориальной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате. При этом новые технические средства рассчитаны, в том числе, и на людей с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих и слабослышащих.

Специалисты ТГУ им. Г.Р. Державина разработали электронную карту-путеводитель «Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове», которая позволяет совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов, увидеть его таким, каким видел его архиепископ Лука.

В работе над проектом принимают участие Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбовская духовная семинария, Историко-культурный центр имени святителя Луки.

Музей недаром называют народным. Жители Тамбова бескорыстно дарят создающемуся музею архиепископа Луки уникальные реликвии: иконы, фотографии, документы. Организаторы выражают благодарность семьям Матвеевых, Гроздовых- Желтухиных, Ивановских, Нехаевых за их вклад в увековечивание памяти о выдающемся хирурге и архипастыре.

Ремонтно-реставрационные работы на мемориальном объекте по улице Комсомольской, 9 продолжаются. Планируется, что до конца осени новый музей распахнет свои двери для посетителей и войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
4 Сен:
3 Сен:
3 Сен:
Центральный федеральный округ:
6 Сен:
5 Сен:
5 Сен:
РОССИЯ:
6 Сен:
5 Сен:
5 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:15 В небе над Мельбурном были замечены три огненных НЛО
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
13:10 Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты
12:52 На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба
12:37 Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США
12:00 Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов
11:28 Индия построит башни для очистки городского воздуха Индия построит башни для очистки городского воздуха
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
11:25 Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым

Узнай, страна!

12:08 Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
06:15 Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели
05 СЕН, 23:37 В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС
05 СЕН, 12:16 В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан» В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан»
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
04 СЕН, 15:18 В Щиграх появится промышленный парк В Щиграх появится промышленный парк
31 АВГ, 13:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter