В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки



В Тамбовской области продолжается реализация историко-мемориального проекта «Примите мою любовь». Он направлен на увековечивание памяти святителя-исповедника архиепископа Луки. Народный музей-келью авторы создают в доме, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек. Уже в скором времени музей будет принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки.

У проекта важная историческая миссия – исполнить долг памяти, поскольку тамбовский период жизни святителя Луки является особым. Это одна из самых ярких страниц его биографии. Именно здесь он смог совместить два своих поприща: как ученый и практик-хирург, главный консультант тамбовских эвакогоспиталей он спасал раненых и лечил больных, а как архипастырь - исцелял их души.

Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал и занимался духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках, - говорит губернатор Александр Никитин.

Проект «Примите мою любовь» стал победителем в конкурсе на предоставление гранта Президента Российской Федерации для развития гражданского общества. На реализацию задуманного было выделено 2 миллиона 205 тысяч рублей. На эти деньги в Тамбове продолжают музеефикацию дома великого врача и учёного. В этом году для будущей музейной мемориальной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате. При этом новые технические средства рассчитаны, в том числе, и на людей с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих и слабослышащих.

Специалисты ТГУ им. Г.Р. Державина разработали электронную карту-путеводитель «Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове», которая позволяет совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов, увидеть его таким, каким видел его архиепископ Лука.

В работе над проектом принимают участие Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбовская духовная семинария, Историко-культурный центр имени святителя Луки.

Музей недаром называют народным. Жители Тамбова бескорыстно дарят создающемуся музею архиепископа Луки уникальные реликвии: иконы, фотографии, документы. Организаторы выражают благодарность семьям Матвеевых, Гроздовых- Желтухиных, Ивановских, Нехаевых за их вклад в увековечивание памяти о выдающемся хирурге и архипастыре.

Ремонтно-реставрационные работы на мемориальном объекте по улице Комсомольской, 9 продолжаются. Планируется, что до конца осени новый музей распахнет свои двери для посетителей и войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.