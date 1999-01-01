В Тамбовской области сдали еще один долгострой



Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме 9а по улице Сенько получили 48 семей.

Семья Коноревых в доме 9а по улице Сенько купила квартиру для бабушки. Хотели перевести ее из Иркутска. В строительство дома вложились на стадии котлована, в 2011-м. А в 2012-м начались проблемы.

В июле 2014-го решением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении застройщика ООО фирма «ЮКОН» было введено конкурсное производство. С сентября 2015 года работы на объекте были приостановлены на стадии строительства двух этажей. И семья военного летчика Конорева оказалась в числе обманутых дольщиков. По решению суда объект был передан новому застройщику - созданному пострадавшими гражданами жилищно-строительному кооперативу ЖСК «Сенько 9А».

Администрация Тамбовской области приняла меры по достройке многоквартирного жилого дома. Объект был признан проблемным, включен в региональный план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. К его достройке была привлечена подрядная организация ООО «Первая строительная компания» (руководитель Илья Антипкин), у которой уже имелся положительный опыт достройки проблемных объектов в городе Мичуринск Тамбовской области.

С июля 2017 года строительство на объекте было возобновлено. Для этого в рамках государственной программы области при участии ООО «АИЖК Строй» было выделено более 20 миллионов рублей из средств, предусмотренных на организацию мероприятий по содействию развитию жилищного строительства региона.

Всего на достройку объекта было привлечено около 120 миллионов рублей, в том числе средства от реализации свободных в объекте помещений, дополнительные взносы членов ЖСК.

За счет привлеченных администрацией города Тамбова средств выполнены работы по подведению к объекту внешних инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территорий.

На сегодняшний день строительство завершено. И ключи от 48 квартир губернатор Александр Никитин передал гражданам, которые приняли активное участие в достройке проблемного объекта.

- Мы не верили, что этот день наступит. Но он наступил, и это настоящее чудо. Мне хочется поблагодарить губернатора за его честное мужско слово, которое он нам дал, пообещав, что дом будет достроен. Спасибо Вам за то, что свое слово выполнили, за неоценимый вклад в решении нашей проблемы, - сказала Ольга Конорева.

Глава администрации области Александр Никитин, в свою очередь, пожелал новоселам, чтобы таких сложных ситуаций в их жизни больше не возникало. Он неоднократно подчеркивал: областные власти никогда не бросят жителей в беде. Подбираются разные варианты достройки проблемных объектов. И, несмотря на все сложности, все больше дольщиков празднуют новоселье.

По словам губернатора, наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов.

Вместе с тем, он поблагодарил ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

- Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты, - подчеркнул Александр Никитин.

На данный момент в региональный план - график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено восемь проблемных домов. Этим летом долгожданное новоселье отпразднуют жители еще одного такого дома - 69а корпус 2 по улице Интернациональная города Тамбова. Ведутся работы и на других объектах.