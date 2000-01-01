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ИЗМИР

В Тамбовской области развивается система аграрного образования

Дек 22
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области развивается система аграрного образования

От эффективно работающего механизатора до руководителя производства – гибкая система агрообразоввания, сформированная в Тамбовской области, позволяет готовить высококвалифицированные кадры под любые запросы экономики. Ежегодно сотни специалистов с высшим и средним профессиональным образованием приходят работать на сельхозпредприятия региона
Система агрообразования основана на взаимодействии региональных управлений сельского хозяйства и образования и науки, сельхозпредприятий Тамбовской области, вузов России.

Подготовка будущих специалистов ведется по системе дуального обучения. Теоретические знания студенты получают в стенах учебного заведения, а практические отрабатываются на сельхозпредприятиях. На производственных площадках ребята осваивают современную технику, оборудование, знакомятся с новейшими технологиями.

Мичуринский государственный аграрный университет ежегодно выделяет места для целевого приема абитуриентов по конкретным сельскохозяйственным специальностям. Направляются тамбовские ребята и в другие аграрные вузы страны. Договора с учебными заведениями России о целевом обучении по аграрным специальностям заключают областное управление сельского хозяйства и администрации муниципальных образований. После обучения молодые специалисты возвращаются в регион.

Кроме того, в Тамбовской области разработана профориентационная система для школьников по привлечению учащихся к получению образования и дальнейшему трудоустройству в сфере агропромышленного комплекса. В ее рамках на базе сельхозпредприятий для ребят регулярно проводят экскурсии, семинары. Так, в 2017 году проведено более 150 выездных экскурсий со школьниками.



 
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