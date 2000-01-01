В Тамбовской области продолжается фестиваль городской среды «Выходи гулять»



В предстоящие пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, в Тамбовском районе пройдут праздничные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять». В эти дни по-настоящему «оживут» общественные территории села Бокино, деревни Красненькая и поселка Строитель, благоустроенные по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Так, спортивно-развлекательное мероприятие «Зимушка-зима» в микрорайоне Новый села Бокино пройдет уже завтра, 22 ноября. Его участниками станут ребята из местного филиала Цнинской школы №2. Для мальчишек и девчонок приготовлен настоящий праздник. Увлекательные конкурсы и эстафеты: бег в мешках, прыжки через стилизованные костры, игра в снежки.

Спортивные состязания на этой площадке организованы не случайно. В этом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» общественное пространство по улице Магистральная в микрорайоне Новый села Бокино по-настоящему преобразилось. Здесь была установлена хоккейная коробка, уличные тренажеры, детская площадка.

Новая спортивная площадка появилась и в Донском сельсовете Тамбовского района. На обустройство мини-футбольного поля в деревне Красненькая по приоритетному проекту направлено 500 тысяч рублей. Благодаря реализации программы на месте заросшего сорняками пустыря появился хоть и небольшой, но современно оборудованный стадион. Теперь свободное от учебы время здесь будет проводить вся местная детвора, занимаясь спортом. Завтра, 22 декабря, для школьников на стадионе будут организованы веселые старты.

Настоящий праздник готовит жителям и Цнинский сельсовет Тамбовского района. С самого утра, 23 декабря, здесь откроется предпраздничная ярмарка – фестиваль чая и пирогов. Местом проведения народных гуляний станет благоустроенный парк культуры и отдыха поселка Строитель. Игры и конкурсы, ярмарочная торговля – будут устроены развлечения на любой вкус. Гостей праздника будут потчевать солдатской кашей, чаем и пирогами. Настроение создадут ростовые куклы и лучшие вокальные коллективы района - «Цнинское раздолье», «Жалейка», «Край Тамбовский».

Сквер, расположенный между Многопрофильным колледжем имени Карасева и Центром культуры и досуга «Молодежный» в поселке Строитель Тамбовского района, долгое время оставался без финансового и хозяйственного внимания. В этом году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» общественное пространство преобразилось до неузнаваемости. На его обустройство направили около миллиона рублей. Первым делом, тротуарной плиткой выложили пешеходную дорожку. Установили лавочки и урны. А на сэкономленные деньги закупили уличные тренажеры.

Местные жители проведенным работам очень рады. И новый сквер сразу же стал их любимым местом отдыха.

Губернатор Александр Никитин не раз подчеркивал: для Тамбовской области реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» очень значима. В регионе живет много инициативных, неравнодушных людей, которые готовы принимать самое активное участие в жизни своей малой Родины, делая ее лучше, чище и краше. Эта программа позволяет жителям Тамбова и области самим решить, каким должен быть их двор, как лучше благоустроить общественное пространство.

В целом по области реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» завершена. На данный момент благоустроены 253 двора и 74 общественных территории, вошедшие в программу.

Добавим, что Тамбовская область поддержала инициативу Минстроя России и присоединилась к проведению зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». В рамках фестиваля практически во всех населенных пунктах нашей страны будет организовано около 3 тысяч различных мероприятий. На Тамбовщине их пройдет более 170. Жителей региона приглашают встретить Новый год и Масленицу, принять участие в веселых стартах и добрососедских дискотеках, ярмарочной торговле и развлекательных программах, которые будут организованы в заигравших новыми красками, благоустроенных дворах, парках и скверах.