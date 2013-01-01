В Тамбовской области презентовали новые технологии социального обслуживания



Токарёвский район стал пилотным в реализации нескольких технологий социального обслуживания: «Кнопка помощи» и социальное волонтёрство.

Жители района, которые находятся на надомном социальном обслуживании, теперь могут вызвать экстренную помощь, нажав одну кнопку своего мобильного телефона. Услуга реализуется бесплатно через установку в обычном мобильном телефоне режима «быстрого дозвона». Длительное нажатие на одну из кнопок (2-3 секунды) незамедлительно свяжет пожилого человека с сотрудником центра, который вызовет скорую помощь или другие экстренные службы, а также передаст информацию о случившемся членам семьи.

«Кнопка помощи» направлена на поддержку одиноких людей, а также тех, кто в течение дня остается без присмотра, когда родные уходят на работу. Услуга позволяет повысить уровень безопасности людей, помощь которым может потребоваться в любую минуту.

Услуга уже подключена 298 получателям социальных услуг из 389 человек. Воспользовались «кнопкой помощи» уже пять жителей Токарёвского района.

Вторая технология – социальное волонтёрство реализуется на базе местного Психоневрологического интерната №1. Граждане, сохранившие способность к самообслуживанию, стали волонтёрами и помогают лежачим пациентам. Они гуляют с инвалидами, организуют их досуг, а также помогают учреждению: убирают территорию интерната, занимаются озеленением, обустройством. Такие отношения выгодным всем: социальное волонтёрство помогает реализовать свои потребности, таланты и энергию добровольцам и дарит внимание и общение тем, у кого осталось меньше сил, закрепляет тёплые и добрые отношения между проживающими пациентами.

Социальные волонтёры имеют отличие - они носят жёлтый галстук, который символизирует внимание и помощь.

Технологии запущены в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Если они окажутся востребованными, то будет принято решение распространить их и в других районах области.