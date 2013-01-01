В Тамбовской области планируют увеличить производство молока



В Сосновском районе на базе производственного сельхозкооператива «Вирятинский» прошел семинар с участием сельхозпроизводителей Тамбовщины. Животноводы обсудили проблемы развития молочного скотоводства и современные методы заготовки кормов.

В Сосновском районе на базе производственного сельхозкооператива «Вирятинский» прошел семинар с участием сельхозпроизводителей Тамбовщины. Животноводы обсудили проблемы развития молочного скотоводства и современные методы заготовки кормов.

Основная задача молочной отрасли области – не только увеличение производства молока, но и обеспечение населения региона молочными продуктами.

Так, по данным управления сельского хозяйства области, за 5 месяцев текущего года производство молока во всех категориях хозяйств - 83,2 тысячи тонн, что превысило уровень аналогичного периода 2017 года. Положительный результат достигнут в основном за счет увеличения производства молока в сельхозпредприятиях и КФХ.

Отметим, что за январь-май текущего года надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях составил более 2,2 тысячи килограмм, это больше уровня прошлого года на 130 килограмм.

По словам экспертов, одной из причин повлиявших на эффективность производства молока, является повышение продуктивности дойного стада за счет внедрения племенного молодняка, применения новейшего оборудования, а также улучшения кормления и содержания животных. А именно в этом направлении и движется отрасль в регионе. Самый высокий надой отмечается в ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Тамбов-молоко», АО «Голицыно». Хороший результат зафиксирован и в некоторых КФХ Тамбовщины.

В настоящее время молочным животноводством в области занимается 36 сельхозорганизаций и 134 фермерских хозяйств.

В рамках семинара участники также обсудили вопросы формирования цены на молоко, варианты господдержки скотоводства молочного направления.

Для поддержания молочного скотоводства в нашей области в 2018 году за счет средств федерального и областного бюджетов реализуются различные меры государственной поддержки: льготное кредитование по краткосрочным и долгосрочным кредитам, компенсация части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, субсидии за один килограмм реализованного товарного молока.

Что касается закупочной цены на сырое молоко, то Минсельхоз прорабатывает варианты ограничения ввоза сухого молока в страну, что будет способствовать стабилизации цены.

В рамках семинара животноводам рассказали о современных методах заготовки грубых кормов и продемонстрировали кормозаготовительную технику. Сейчас, в период заготовки сена и сенажа, это актуально. А через месяц хозяйства приступят к заготовке фуражного зерна.