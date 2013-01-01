В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов



В школах Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными отклонениями. Организационные вопросы обучения таких детей представители родительской общественности на днях обсудили со специалистами.

Открытие ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) планируется на базе школы № 5 имени Ю.А. Гагарина и школы № 31 города Тамбова. Зачисление в подобные классы будет проводиться на основании заявления родителей и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В учебных помещениях будет 4 функциональные зоны: для индивидуальных занятий, для групповых занятий, зона для отдыха и сенсорной разгрузки, рабочее место учителя.

Как сообщают в региональном управлении образования и науки, Тамбовская область является передовым регионом, где вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с РАС уделяется особенное внимание. Педагоги-психологи, дефектологи и логопеды регулярно проходят повышение квалификации, проводится комплексное обучение родителей. В 2018 году в Тамбове, Мичуринске и Сампурском районе было установлены три игровые и три спортивные площадки в городе. Также на базе коррекционных учреждений введены в эксплуатацию мастерские профессиональной ориентации, среди которых столярная, швейная, свечная, мастерская мыловарения.

Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования осуществляет научно-методическое сопровождение развития детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Специалистами разработано положение о ресурсном классе. Оно определяет порядок создания и функционирования таких классов на базе общеобразовательных организаций с целью обучения и коррекции нарушений поведения, коммуникации и речи у детей с расстройствами аутистического спектра, а также сопутствующими выраженными нарушениями поведения, коммуникации и речи.