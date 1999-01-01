В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму



В Никифоровском районе Тамбовской области завершено строительство современной молочно-товарной фермы на 460 голов дойного стада на базе АО «Голицыно». В церемонии торжественного открытия фермы принял участие губернатор Александр Никитин.

АО «Голицыно» работает на территории области более десяти лет. Здесь занимаются не только производством молока, но также разведением племенного крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур. Для реализации современного проекта молочно-товарной фермы хозяйству потребовалось около 120 миллионов рублей. Были использованы не только собственные средства. Банк ВТБ в Тамбове в рамках программы льготного кредитования предоставил АО «Голицыно» 75 миллионов рублей сроком на 5 лет.

«Пионером» отрасли, который улавливает все современные тенденции, назвал руководителя хозяйства АО «Голицыно» Абдулкадира Рамазанова губернатор Александр Никитин. «Здесь реализованы все лучшие подходы, которые есть сегодня в мире в сфере животноводства», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что садоводство и молочное скотоводство являются главными приоритетами развития АПК региона. Благодаря таким хозяйствам, грамотному подходу и современным технологиям в будущем Тамбовщина может выйти на 100-процентную самообеспеченность молоком.

Генеральный директор АО «Голицыно» Абдулкадир Рамазанов признался, что роботизированная ферма была его мечтой. И теперь она осуществлена. Сейчас на новой ферме находятся 420 дойных коров. Ферма полностью роботизирована. Четыре робота датского производства осуществляют доение, кормление, уборку навоза. В 2019-м появятся ещё два. «Коровам роботы очень нравятся. Они ведут себя более спокойно. Новые технологии помогут увеличить продолжительность использования коровы, повысить продуктивность», - говорит Абдулкадир Рамазанов.

На ферме практически не осталось ручного труда. Задействованы лишь два человека: один даёт корм, второй - поддерживает порядок на ферме. В течение ближайших пяти лет Абдулкадир Рамазанов планирует роботизировать и другие фермы. По расчётам собственника, проект окупится за шесть-восемь лет. Сейчас его бурёнки дают 8 тонн молока в сутки. Но уже через год-два их производительность увеличится до 12-15 тонн в сутки.

Вкусное и полезное молоко из АО «Голицыно» поставляют на Новопокровский маслосырзавод. Кроме того, его продукцию можно найти на рынках в Тамбове. Ежедневно около тонны молока поставляют на комбинат детского питания в областной центр. Процесс жизнедеятельности каждой коровы фиксирует специальная программа. Она же помогает отследить самочувствие коровы, количество съеденного корма, количество молока, которое она дала.

Губернатор Александр Никитин ни раз подчеркивал, что для Тамбовской области имеет большое значение программа цифровизации сельского хозяйства, поскольку на агропромышленный сектор приходится до 30 процентов валового продукта региона. Тема цифровых технологий проходит через все инновационные проекты, через все секторы сельского хозяйства области. «Мы работаем над созданием умного поля, умной теплицы, умной фермы. Как раз примером последней и является молочно-товарная ферма АО «Голицыно». Технологические новинки, применяемые здесь, будут способствовать не только увеличению производства молока в регионе, но и повышению производительности труда в секторе АПК», - отмечает Александр Никитин.

АО «Голицыно» - второй пример роботизированной молочно-товарной фермы, созданной в Тамбовской области. В 2012 году аналогичную ферму открыла группа компаний «Черкизово» в Сампурском районе. Что касается АО «Голицыно», то хозяйство было образовано в 2005 году в селе Голицыно Никифоровского района Тамбовской области. Основные направления деятельности – выращивание сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, сои, пшеницы. Кроме того, предприятие занимается производством и реализация продукции животноводства (молоко, мясо), является племенным хозяйством по разведению молочных коров.

Заботится руководитель хозяйства и об обустройстве села. В частности, в 2017 году с его помощью в селе Голицыно была обустроена комбинированная спортивная детская игровая площадка. Ее стоимость составила 500 тысяч рублей. Так, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из федерального и регионального бюджетов было выделено 300 тысяч рублей. На условиях софинансирования из местного бюджета добавили 5 тысяч рублей. 195 тысяч рублей составили внебюджетные средства, выделенные АО «Голицыно». Еще около 850 тысяч рублей хозяйство выделило на обустройство территории: ограждение площадки, посадку газонной травы, приобретение спортивных снарядов и оборудования для игр. Кроме того, руководитель хозяйства построил 36 жилых домов для своих сотрудников.

В 2017 году генеральный директор Абдулкадир Рамазанов признан победителем в номинации «За высокую социальную ответственность и значительный вклад в развитие сельских территорий» в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».