Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ОКТ, 11:42 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

30 ОКТ, 11:42 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму

Окт 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму

В Никифоровском районе Тамбовской области завершено строительство современной молочно-товарной фермы на 460 голов дойного стада на базе АО «Голицыно». В церемонии торжественного открытия фермы принял участие губернатор Александр Никитин.
АО «Голицыно» работает на территории области более десяти лет. Здесь занимаются не только производством молока, но также разведением племенного крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур. Для реализации современного проекта молочно-товарной фермы хозяйству потребовалось около 120 миллионов рублей. Были использованы не только собственные средства. Банк ВТБ в Тамбове в рамках программы льготного кредитования предоставил АО «Голицыно» 75 миллионов рублей сроком на 5 лет.

«Пионером» отрасли, который улавливает все современные тенденции, назвал руководителя хозяйства АО «Голицыно» Абдулкадира Рамазанова губернатор Александр Никитин. «Здесь реализованы все лучшие подходы, которые есть сегодня в мире в сфере животноводства», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что садоводство и молочное скотоводство являются главными приоритетами развития АПК региона. Благодаря таким хозяйствам, грамотному подходу и современным технологиям в будущем Тамбовщина может выйти на 100-процентную самообеспеченность молоком.

Генеральный директор АО «Голицыно» Абдулкадир Рамазанов признался, что роботизированная ферма была его мечтой. И теперь она осуществлена. Сейчас на новой ферме находятся 420 дойных коров. Ферма полностью роботизирована. Четыре робота датского производства осуществляют доение, кормление, уборку навоза. В 2019-м появятся ещё два. «Коровам роботы очень нравятся. Они ведут себя более спокойно. Новые технологии помогут увеличить продолжительность использования коровы, повысить продуктивность», - говорит Абдулкадир Рамазанов.

На ферме практически не осталось ручного труда. Задействованы лишь два человека: один даёт корм, второй - поддерживает порядок на ферме. В течение ближайших пяти лет Абдулкадир Рамазанов планирует роботизировать и другие фермы. По расчётам собственника, проект окупится за шесть-восемь лет. Сейчас его бурёнки дают 8 тонн молока в сутки. Но уже через год-два их производительность увеличится до 12-15 тонн в сутки.

Вкусное и полезное молоко из АО «Голицыно» поставляют на Новопокровский маслосырзавод. Кроме того, его продукцию можно найти на рынках в Тамбове. Ежедневно около тонны молока поставляют на комбинат детского питания в областной центр. Процесс жизнедеятельности каждой коровы фиксирует специальная программа. Она же помогает отследить самочувствие коровы, количество съеденного корма, количество молока, которое она дала.

Губернатор Александр Никитин ни раз подчеркивал, что для Тамбовской области имеет большое значение программа цифровизации сельского хозяйства, поскольку на агропромышленный сектор приходится до 30 процентов валового продукта региона. Тема цифровых технологий проходит через все инновационные проекты, через все секторы сельского хозяйства области. «Мы работаем над созданием умного поля, умной теплицы, умной фермы. Как раз примером последней и является молочно-товарная ферма АО «Голицыно». Технологические новинки, применяемые здесь, будут способствовать не только увеличению производства молока в регионе, но и повышению производительности труда в секторе АПК», - отмечает Александр Никитин.

АО «Голицыно» - второй пример роботизированной молочно-товарной фермы, созданной в Тамбовской области. В 2012 году аналогичную ферму открыла группа компаний «Черкизово» в Сампурском районе. Что касается АО «Голицыно», то хозяйство было образовано в 2005 году в селе Голицыно Никифоровского района Тамбовской области. Основные направления деятельности – выращивание сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, сои, пшеницы. Кроме того, предприятие занимается производством и реализация продукции животноводства (молоко, мясо), является племенным хозяйством по разведению молочных коров.

Заботится руководитель хозяйства и об обустройстве села. В частности, в 2017 году с его помощью в селе Голицыно была обустроена комбинированная спортивная детская игровая площадка. Ее стоимость составила 500 тысяч рублей. Так, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из федерального и регионального бюджетов было выделено 300 тысяч рублей. На условиях софинансирования из местного бюджета добавили 5 тысяч рублей. 195 тысяч рублей составили внебюджетные средства, выделенные АО «Голицыно». Еще около 850 тысяч рублей хозяйство выделило на обустройство территории: ограждение площадки, посадку газонной травы, приобретение спортивных снарядов и оборудования для игр. Кроме того, руководитель хозяйства построил 36 жилых домов для своих сотрудников.

В 2017 году генеральный директор Абдулкадир Рамазанов признан победителем в номинации «За высокую социальную ответственность и значительный вклад в развитие сельских территорий» в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
29 Окт:
23 Окт:
19 Окт:
Центральный федеральный округ:
29 Окт:
29 Окт:
29 Окт:
РОССИЯ:
29 Окт:
29 Окт:
26 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

Узнай, страна

В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму

В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму

В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики

В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики

Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство

Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство

Новости СМИ

Новости дня

11:37 В Татарстане задержаны боевики, которые готовили серию терактов В Татарстане задержаны боевики, которые готовили серию терактов
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
11:05 Мадридский «реал» уволил главного тренера Мадридский «реал» уволил главного тренера
10:33 В США убит рэпер Young Greatness В США убит рэпер Young Greatness
09:54 Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ДРСМД Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ДРСМД
09:26 В Мексике задержаны мигранты из Гондураса, которые идут в США В Мексике задержаны мигранты из Гондураса, которые идут в США
09:00 На Украине возникла угроза сибирской язвы На Украине возникла угроза сибирской язвы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
08:27 Япония идет на эксперимент и хочет воспользоваться Транссибом Япония идет на эксперимент и хочет воспользоваться Транссибом

Узнай, страна!

08:36 В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
29 ОКТ, 18:44 В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One
29 ОКТ, 17:40 В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики
29 ОКТ, 17:28 Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство
29 ОКТ, 14:43 В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы
26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
26 ОКТ, 07:29 Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter