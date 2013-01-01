В Тамбовской области открыли уникальную Школу фермеров-садоводов



В рамках Всероссийской выставки «День садовода-2018», которая проходит в Мичуринске, состоялось открытие Школы фермеров на базе Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Александр Никитин и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

Расположенный в Мичуринском районе, Центр развития садоводства имени В.Г. Муханина является главным звеном в научно-производственной цепочке отечественного садоводства. С открытием Школы фермеров-садоводов здесь решили одну из основных задач сельскохозяйственного образования — максимально приблизили учебную базу к объектам обучения.

- Это школа - сочетание науки, образования и бизнеса. Именно такую задачу поставил президент страны – создание единых научно-производственных объединений. Здесь можно увидеть абсолютно все технологии садоводства, которые сегодня только существуют, разный посадочный материал, питомники, все технологические аспекты садоводческих работ. Это высший уровень. Радует, что такая школа в стране появилась именно в нашем аграрном наукограде, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Кабинеты, лаборатории, выставочные залы расположены в непосредственной близости от питомников, маточников, садовых участков, которые и являются учебными пособиями школы. Здесь собраны самые лучшие сорта морозоустойчивых культур земляники, малины, голубики, ежевики, яблони из разных стран. Разработаны различные конструкции садов. Собран и представлен весь набор современной садовой техники. Обучение ведут не только специалисты Центра В.Г. Муханина, но и научные сотрудники ФНЦ имени И.В. Мичурина.

Пройти обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства могут как представители действующих садоводческих хозяйств, так и начинающие фермеры со всей страны. Александр Никитин отметил, что Школа фермеров уже вызывает большой интерес у аграриев многих регионов.

- Тамбовская область имеет большие успехи в животноводстве, растениеводстве, садоводстве и наша сегодняшняя выставка свидетельствует о том, что регион очень серьезно продвинулся в достижениях. И одно из главных достижений в том, что создан такой центр, где мы можем обучать фермеров садоводству, где им можно предложить посадочный материал, готовые технологии. Все это, безусловно, формирует уверенное стабильное развитие этой сферы. Президентом страны определена задача по развитию сельскохозяйственной кооперации и сегодня нам было приятно слышать от аграриев, что руководство региона большое внимание уделяет развитию сельскохозяйственной кооперации. Значит, в перспективе будет развиваться не только среднее и крупное садоводство, но и мелкие фермеры смогут аккумулировать свою продукцию, которая будет поступать в торговые сети, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Экспериментальные площадки для практического обучения созданы на участке в 30 гектаров. В ближайшей перспективе площадку Школы фермеров-садоводов планируется расширить до 100 гектаров, на которых планируется заложить также нетрадиционные ягодные культуры для садов европейской части России - жимолость, облепиху, шиповник, иргу.

- Обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства - важнейший элемент в дальнейшем развитии отрасли. Мы стали закладывать по тысяче гектаров садов. Если такими темпами будем развиваться, то те задачи, которые стоят перед отраслью, будут в ближайшее время исполнены. Мы планируем выйти на 60 тысяч тонн производства плодов уже к 2020 году, - подчеркнул Александр Никитин.