В Тамбовской области открыли современный образовательный комплекс



Губернатор Александр Никитин: «Оснащению Оборонинской школы могут позавидовать лучшие областные, столичные и даже европейские учебные заведения»

1 сентября для более 94 тысяч тамбовских школьников начался новый учебный год. Нарядные, с цветами, девчонки и мальчишки, а также их родители, спешили на торжественные линейки, которые состоялись во всех 444 школах региона. В особой теплой и праздничной обстановке линейка прошла в Оборонинской школе Мордовского района. Теперь около 600 юных жителей района будут получать знания в одном из самых современных образовательных комплексов региона, который был введен в эксплуатацию после четырехлетней реконструкции. С этим событием жителей района поздравил губернатор Александр Никитин.

Современная, красивая, инновационная, большая и удобная – эпитетов здесь можно приводить массу. Школа, действительно, получилась хорошая. К реконструкции здания приступили еще в декабре 2014 года. Но работы велись не шатко – не валко. Когда Александр Никитин стал главой администрации области, он взял под личной контроль проведение реконструкции здания Оборонинской школы. Губернатор лично инспектировал ход проведения работ, соблюдение сроков их выполнения.

В 2017 году на реконструкцию здания школы из областного бюджета было выделено 451,1 миллиона рублей, из местного бюджета - 500 тысяч рублей. В 2018 году из бюджета области направили еще 110 миллионов рублей. Благодаря этому, в Оборонинской школе появились современные классы и лаборатории, в которых теперь и будут обучаться школьники района.

Поздравляя ребят, педагогов, родителей с открытием нового здания Оборонинской школы, глава администрации области Александр Никитин назвал ее школой XXI века. Ведь теперь учебный процесс здесь будет построен на самых современных учебных программах, цифровых учебно-методических комплексах с применением интерактивных инноваций.

- У меня родилась идея назвать вашу школу Мордовским школьным университетом, потому что даже в наших вузах не везде есть такие оснащенные классы, как в вашей школе. Это дает надежду, что из этой школы выйдут новые Вернадские и Тимирязевы, Мичурины и Ландау, новые Менделеевы и Ушаковы, Рахманиновы и Баратынские. Самое главное, на что я рассчитываю: из стен школы выйдут честные, порядочные, знающие, эрудированные люди, любящие свою Родину. Старшеклассники, какой бы жизненный путь вы ни выбрали, помните, что сегодня, как никогда, вы нужны во всех уголках Тамбовской области, - сказал губернатор Александр Никитин.

В День знаний - особое внимание первоклашкам. В этом году впервые сели за парту около ста мальчишек и девчонок Мордовского района. Губернатор Александр Никитин пожелал, чтобы такой яркий и солнечный день запомнился им на всю жизнь.

Глава региона признался, что прекрасно помнит свое 1 сентября - тогда был такой же солнечный день.

- Я очень благодарен своей школе - именно здесь я получил самые глубокие знания, - сказал Александр Никитин.

В Оборонинской школе открыто 30 классов. Ребята будут учиться в одну смену. В новом здании учебное заведение будет работать в статусе школа «Политех+». Инновационное образовательное учреждение будет осуществлять непрерывное политехническое образование на всех уровнях общего образования. Соответственно, научное руководство школой будет выполнять Тамбовский государственный технический университет.

Деятельность учреждения будет выстроена в формате социокультурного комплекса, в структуру которого входят общеобразовательная школа, районный Дом детского творчества, районная детская школа искусств.

В школе оборудованы современный медицинский блок, тренажерный зал, два спортивных зала, многофункциональная спортивная площадка. В новом здании создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Современная столовая рассчитана на 300 мест.

Кроме оборудованных предметных кабинетов, пищеблока, медицинских кабинетов, соответствующих современным требованиям, в школе имеются несколько образовательных центров: центр информационных и IT–технологий, центр индустриальных технологий и сервиса и центр устойчивого развития и бережливого производства. Каждый из этих центров состоит из множества современных лабораторий.

Помимо этого, в образовательном комплексе создана школа журналистики и центр школьного СМИ, ЗD-кинозал и лаборатория 3D-моделирования.

Оборудован в Оборонинской школе и центр предшкольной подготовки. Кроме того, рядом со зданием школы построена гостиница на 48 мест, где будут жить дети из близлежащих сел.