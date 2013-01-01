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ИЗМИР

В Тамбовской области открылась молочная ферма

Янв 17
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области открылась молочная ферма

В Уваровском районе на базе крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслава Сторожева состоялось открытие новой молочно-товарной фермы на 100 голов коров.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов, фермеры Тамбовщины. Вячеслав Сторожев поделился с коллегами опытом работы, а также рассказал о своих планах.

В приветственном слове вице-губернатор Сергей Иванов отметил, что молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития Тамбовской области. «В последние годы нам удалось добиться стабилизации производства молока за счет введения в эксплуатацию новых молочных комплексов, реконструкции молочно-товарных ферм, а также внедрения современных технологий содержания, кормления коров, - подчеркнул Сергей Иванов. - В 2017 году в сельхозпредприятиях и КФХ региона произведено около 95,4 тысячи тонн молока, что составляет 103 процента к уровню прошлого года. Ввод в эксплуатацию данной молочно-товарной фермы позволит дополнительно производить в Уваровском районе более 500 тонн молока в год».

Объем инвестиций в строительство новой фермы составил 12,5 миллиона рублей. Больше половины из них — средства грантовой поддержки, предоставленной фермеру в 2017 году.

Большую роль в развитии молочного скотоводства в регионе играет государственная поддержка. Так, в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы производители молока получают возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на приобретение племенного скота и другие нужды.

Губернатор Александр Никитин, подводя итоги прошлого года отмечал, что в 2018 году планируется привлечь большие инвестиции именно в молочную отрасль.



 
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