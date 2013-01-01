В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий



Отличной учебы, вдохновения, новых побед пожелал ребятам и педагогам новой школы города Рассказово глава администрации области Александр Никитин. Сегодня, 2 сентября, инновационное образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий» открылось в микрорайоне «Арженка» города Рассказово Тамбовской области.

В течение последних тридцати лет в Рассказово не строили новых школ, поэтому появление данного учебного заведения – событие для города особое. Трехэтажное здание новой школы состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры.

Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено около 849 миллионов рублей. Половина суммы – 415 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Остальное финансирование выделено из бюджета Тамбовской области. Из общей суммы на оснащение школы современным оборудованием было направлено 120 миллионов рублей. Генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области».

Школа получилась современной, просторной, многофункциональной.

- Без преувеличения, школа «Центр ИнТех» может по праву соперничать с лучшими столичными учебными заведениями. Школа инновационная, и очень символично, что она построена именно в городе-мастеров Рассказово, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Он подметил, что школа носит пятый номер, расположена по адресу: улица Гоголя, 5. А значит, все здесь должно быть на «отлично».

- К учебному году у нас все готово. Коллектив полностью сформирован, ребята очень хотят сесть за новые парты, - говорит директор школы Лариса Болтнева.

Школа оснащена по последнему слову техники. В школе будут реализованы четыре профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный. Школа будет работать в режиме полного дня с реализацией широкого спектра программ дополнительного образования.

- Это супер-школа. Школа со своим почерком, лицом, атмосферой, - отметил губернатор Александр Никитин.

Образовательная программа школы предусматривает политехнический уклон, обеспечивающий получение качественного образования, основанного на принципах и положениях современных производственных систем и процессов приоритетных направлений развития экономики области. Курировать политехническое образование в школе будет Тамбовский государственный технический университет.

Инженерно-техническое образование будет реализовываться через интеграцию общего, профессионального, дополнительного образования, систему внеурочной деятельности.

В Центре химико-технологических процессов в производстве ученики освоят основы биохимического и технологического производств, функционального питания. В Центре технологического и инженерного образования, где самое передовое техническое оборудование, включая мастерские по обработке дерева и металла с токарными станками последнего поколения, швейными мастерскими и студией дизайна, ребят научат основам швейного производства. Например, обработке текстильных материалов. Тем самым будут поддержаны традиции развития малого и среднего бизнеса – швейного производства и перерабатывающей промышленности. Центр цифровых технологий удивит ребят информационно-коммуникационным технологическим оборудованием: интерактивными досками, компьютерами, аудиосистемами, проекторами, которые помогут им освоить основы промышленного дизайна, виртуального моделирования, информационных технологий. Центр надотраслевых компетенций и межкультурных коммуникаций, включает четыре лаборатории. В лаборатории технологического менеджмента школьники научатся азам бизнес-планирования и проектирования. Занятия в кабинетах социально-экономической истории и экономики и предпринимательства рассчитаны на школьников, которые интересуются экономикой, задумываются о собственном бизнесе, хотят успешно участвовать в профильных проектах и олимпиадах. Кроме занятий, которые будут выстроены в форме активного взаимодействия учеников и преподавателей, школьников ждут тренинги, деловые игры и многое другое. В лаборатории межкультурных коммуникаций ребята смогут научиться ориентироваться в вопросах межкультурной коммуникации, составить представление о путях налаживания продуктивной коммуникации и получить практические навыки и умения как вести себя в реальных ситуациях с представителями других культур.

Для создания условий для укрепления здоровья учащихся в школе создан спортивный комплекс, включающий в себя два спортивных зала, тренажерный зал и три снарядных зала, стадион с беговыми дорожками профессионального уровня. Также информационно-библиотечный центр с читальным залом, книгохранилищем, абонентской выдачей книг, пресс-центром и медиатекой.

- В школе есть все, для реализации талантов, способностей детей. На данный момент у нас начинают работать около двадцати кружков. Мы сделаем всё, чтобы ребята были готовы к осознанному выбору своей профессии, - подчеркивает директор школы Лариса Болтнева.

В новом здании школы создана универсальная безбарьерная образовательная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Школа насчитывает 33 класса, занимающихся в одну смену. Для обеспечения доступности образования пересмотрены городские маршруты для доставки учащихся. В городе утверждены три маршрута, по которым будут курировать три школьных автобуса.

В ходе реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» в Тамбовской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ. В ближайшие три года в регионе запланировано строительство четырёх школ. Две из них будут построены в Тамбове.

- Такая масштабная работа стала возможна благодаря национальной стратегии, разработанной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а мы её, в свою очередь, реализовываем. При чем делаем это не на бумаге, не на словах, а на деле, - подчеркнул глава администрации области Александр Никитин.