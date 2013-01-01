В Тамбовской области объявлен конкурс для некоммерческих организаций
Продолжается приём заявок на участие в конкурсе социально ориентированных НКО, претендующих на предоставление региональных грантов. Заявки принимаются до 15 июня.
Развитие институтов гражданского общества, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодёжью – приоритетные направления, по которым проводится отбор. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте управления по связям с общественностью в разделе «НКО 2018».
«Грантовая поддержка некоммерческих организаций обеспечивает кадровый, интеллектуальный рост, проектный потенциал сектора», - считает губернатор Александр Никитин. Глава региона уверен, что НКО необходимо привлекать к решению социальных проблем по максимуму.
Некоммерческие организации Тамбовщины являются организованной и активной силой гражданского общества. На территории региона действуют свыше тысячи НКО, а в сферу их деятельности вовлечены десятки тысяч жителей региона.
Напомним, что в прошлом году региональные гранты получили 63 некоммерческие организации Тамбовской области. Объём финансовой поддержки составил более 20,6 миллионов рублей.
5 Июн 2018, Администрация Тамбовской области / Тамбовская область
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