В Тамбовской области объявлен конкурс для некоммерческих организаций



Продолжается приём заявок на участие в конкурсе социально ориентированных НКО, претендующих на предоставление региональных грантов. Заявки принимаются до 15 июня.

Развитие институтов гражданского общества, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодёжью – приоритетные направления, по которым проводится отбор. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте управления по связям с общественностью в разделе «НКО 2018».

«Грантовая поддержка некоммерческих организаций обеспечивает кадровый, интеллектуальный рост, проектный потенциал сектора», - считает губернатор Александр Никитин. Глава региона уверен, что НКО необходимо привлекать к решению социальных проблем по максимуму.

Некоммерческие организации Тамбовщины являются организованной и активной силой гражданского общества. На территории региона действуют свыше тысячи НКО, а в сферу их деятельности вовлечены десятки тысяч жителей региона.

Напомним, что в прошлом году региональные гранты получили 63 некоммерческие организации Тамбовской области. Объём финансовой поддержки составил более 20,6 миллионов рублей.