В Тамбовской области не будут повышать тариф на проезд пригородных электричках



Управление по регулированию тарифов области оставило неизменным стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении региона. С 1 июля 2018 года размер тарифа составит 18,2 рубля за одну десятикилометровую зону. Аналогичная плата взымалась за проезд в пригородных поездах и в 2017 году.

Губернатор Александр Никитин лично контролирует ситуацию, связанную с ростом тарифов в регионе. По его мнению, все повышения должны быть оправданными, максимально прозрачными и включать в себя инвестиционную составляющую для того, чтобы жители области могли получать качественные услуги.

Что касается стоимости проезда в пригородных поездах, то на Тамбовщине она ниже, чем в соседних регионах. Например, сейчас стоимость проезда за одну десятикилометровую зону в Воронежской области составляет 21 рубль, в Курской области – 19,8 рубля, в Липецкой области – 18,6 рубля.

Вместе с тем, в управлении по регулированию тарифов области отмечают, что пригородные перевозки остаются убыточными. В частности, на 2018 год размер экономически обоснованного тарифа составляет 74,77 рубля. Для сохранения доступности пригородных перевозок для населения недополученные доходы организациям железнодорожного транспорта будут возмещены из бюджета Тамбовской области. В 2017 году на эти цели было выделено 233 миллиона рублей.