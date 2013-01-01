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ИЗМИР

В Тамбовской области не будут повышать тариф на проезд пригородных электричках

Янв 22
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области не будут повышать тариф на проезд пригородных электричках

Управление по регулированию тарифов области оставило неизменным стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении региона. С 1 июля 2018 года размер тарифа составит 18,2 рубля за одну десятикилометровую зону. Аналогичная плата взымалась за проезд в пригородных поездах и в 2017 году.
Губернатор Александр Никитин лично контролирует ситуацию, связанную с ростом тарифов в регионе. По его мнению, все повышения должны быть оправданными, максимально прозрачными и включать в себя инвестиционную составляющую для того, чтобы жители области могли получать качественные услуги.

Что касается стоимости проезда в пригородных поездах, то на Тамбовщине она ниже, чем в соседних регионах. Например, сейчас стоимость проезда за одну десятикилометровую зону в Воронежской области составляет 21 рубль, в Курской области – 19,8 рубля, в Липецкой области – 18,6 рубля.

Вместе с тем, в управлении по регулированию тарифов области отмечают, что пригородные перевозки остаются убыточными. В частности, на 2018 год размер экономически обоснованного тарифа составляет 74,77 рубля. Для сохранения доступности пригородных перевозок для населения недополученные доходы организациям железнодорожного транспорта будут возмещены из бюджета Тамбовской области. В 2017 году на эти цели было выделено 233 миллиона рублей.



 
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