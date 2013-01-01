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В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов

Мар 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов
Работа строительной отрасли нацелена на улучшение качества жизни людей. Качественные изменения сложно представить без современных объектов социальной инфраструктуры – школ, больниц, детских садов. Губернатор Александр Никитин поставил серьезные задачи перед строительными организациями региона, которые уже приступили к их исполнению.

Для повышения доступности медицинской помощи в тамбовских селах будут открыты новые ФАПы. Один из них уже построен в Петровском районе, идет подготовка к сдаче в эксплуатацию. В стадии завершения строительство еще трех объектов в Мичуринском, Первомайском и Тамбовском районах.

Большое внимание в регионе уделяется строительству детских садов. Два дошкольных учреждения, каждое на 250 мест, должны появиться до конца года в северной части областного центра. В селе Старое Хмелевое Мичуринского района построят ясли на 50 мест. Еще один детский сад для 250 малышей запланирован в микрорайоне Майский областного центра. Детей раннего возраста в Кирсанове примет детский сад «Ромашка», здание которого строители намерены возвести в этом году.

Ожидается, что будут сданы и те объекты, к которым в последнее время было приковано повышенное внимание руководства области и общественности.

«Будет завершено строительство второй очереди геронтологического центра. В принципе объект готов к вводу в эксплуатацию, остались незначительные работы по благоустройству и устранению небольших дефектов. В этом году планируется сдача школ в Мичуринске и Рассказово. Продолжим реконструкцию филармонии. Там были проблемы с проектной документацией, которые сейчас решены. Рассчитываем завершить работы все-таки в этом году. Настройка оборудования может занять еще пару месяцев, поэтому сдача объекта может быть перенесена на начало следующего года. Однако строители будут делать все от них зависящее», - поделился Арсен Габуев.

Также региональные власти работают над тем, чтобы ускорить начало строительства социальных объектов, запланированных на более поздние сроки. Речь идет о поликлинике и двух школах в северной части Тамбова. Делается все, чтобы фундаменты под них удастся заложить уже в этом году.



 
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