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В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

Окт 2
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

Запуск перинатального центра позволил в 2018 году улучшить качество оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.
Об этом свидетельствует увеличение показателя выживаемости детей с экстремально низкой массой тела.

На базе перинатального центра сосредоточены новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. В настоящее время сюда направляют всех беременных женщин, у которых специалисты выявляют риск развития осложнений. Кроме того, здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденным. Как результат, дети с экстремально низкой массой тела, появившиеся на свет слишком рано, получили дополнительные шансы на выживание. Если в прошлом году этот показатель составлял 76 процентов, то в 2018 - уже 85 процентов.

«Медицинские специалисты борются за каждую жизнь, используя все имеющиеся возможности. Медицина не стоит на месте, ее новейшие достижения быстро становятся доступными для жителей Тамбовской области. Нам удалось еще более снизить показатели младенческой смертности, которые и так в нашем регионе были на беспрецедентно низком уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель младенческой смертности снизился на 5 процентов», - отметили в областном управлении здравоохранения.

Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Его строительство велось почти 4 года на средства федерального бюджета, которые были выделены указом президента России. Стоимость проекта составила 2,6 миллиарда рублей, из которых около 527 миллионов рублей – средства бюджета Тамбовской области.



 
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