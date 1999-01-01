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В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

Июн 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

Мобильный флюорографический комплекс сделал остановку в селе Старое Козьмодемьяновское Первомайского района. Одновременно на фельдшерско-акушерском пункте развернули работу специалисты Первомайской ЦРБ и передвижного диагностического комплекса областной больницы им. В.Д. Бабенко.
Мобильный флюорографический комплекс сделал остановку в селе Старое Козьмодемьяновское Первомайского района. Одновременно на фельдшерско-акушерском пункте развернули работу специалисты Первомайской ЦРБ и передвижного диагностического комплекса областной больницы им. В.Д. Бабенко.

Местные жители получили возможность сделать ЭКГ, сдать лабораторные анализы, пройти УЗИ-диагностику. Окулист, хирург, терапевт, акушер-гинеколог проконсультировали несколько десятков пациентов. Почти 140 человек выполнили флюорографическое обследование. Пять пациентов были осмотрены на дому.

Выездные обследования сельских жителей тамбовскими специалистами организованы для повышения качества и доступности медицинской помощи. Они проводятся на постоянной основе в соответствии с утвержденным графиком.

На необходимость обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения обратил внимание президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию в марте 2018 года. Так, в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А в небольших и удаленных населённых пунктах необходимо организовать работу мобильных медицинских комплексов.



 
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