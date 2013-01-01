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В тамбовских вузах планируется готовить ветеринаров и зоотехников

Мар 6
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В тамбовских вузах планируется готовить ветеринаров и зоотехников

В 2019 году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии. Об этом рассказал накануне журналистам заместитель главы администрации области Сергей Иванов.
Доля агропромышленного комплекса в ВРП Тамбовской области составляет более 30 процентов. Наш регион входит в число самых крупных производителей мяса – второе место по России. Успешное развитие животноводство невозможно без высококвалифицированных кадров, которых в отрасли не хватает.

- Мы разработали специальный проект, согласно которому планируется предоставлять средства федерального и областного бюджета, выделенные в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, региональным образовательным организациям, - рассказал Сергей Иванов. – Сейчас документ находится на согласовании.

Гранты на поддержку планируется предоставлять образовательным организациям, зарегистрированным на территории области и осуществляющим в процессе образовательной деятельности производство сельскохозяйственной продукции, на приобретение оборудования, программного обеспечения для оснащения ветеринарной (зоотехнической) лаборатории.

Сегодня в области ветеринарных специалистов готовят средние специальные учебные заведения. Около 200 человек обучаются в Кирсановском аграрно-промышленном колледже и Жердевском колледже сахарной промышленности по специальности «Ветеринария».

В специалистах аграрного профиля очень нуждается не только наша область, но и другие регионы страны.

- 35 процентов работников ветслужб приближаются к пенсионному возрасту или уже являются пенсионерами, - рассказал Сергей Иванов. – А в крупные животноводческие комплексы требуются ветврачи, технологи по производству и переработке продукции животноводства. И уровень зарплат предлагается достаточно высокий.

В этом году Кирсановский аграрно-промышленный колледж выпустит около 50 ветспециалистов. В 2020 году Жердевский колледж сахарной промышленности готовит первый выпуск ветеринаров - более 20 человек.

На Тамбовщине ведется целенаправленная работа по профориентации школьников. Управление ветеринарии Тамбовской области совместно со специалистами сельскохозяйственной отрасли, представителями животноводческих хозяйств проводят профориентационные семинары для школьников. Такие семинары проходят на базе сельхозпредприятий области или в образовательных учреждениях. Ребятам рассказывают о современных методах работы в животноводческой сфере, новейших технологиях и оборудовании. Таким образом, школьники чаще стали выбирать профессии ветеринара и зоотехника с уверенностью, что они будут востребованы.

Напомним, что в 2018 году губернатор Александр Никитин обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву за поддержкой инициативы о создании в тамбовском вузе специализированной кафедры животноводства и ветеринарии. Подготовительная работа в этом направлении ведется.



 
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