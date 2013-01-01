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В тамбовских селах строят новые ФАПы

Фев 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В тамбовских селах строят новые ФАПы

Строительство ФАПов полным ходом уже ведется в селах Кочетовка Мичуринского района, Иловай-Рождественское Первомайское района и Иванково Тамбовского района. Новые объекты здравоохранения позволят повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям. Сегодня площадки проинспектировали представители управления градостроительства и архитектуры области, а также управления здравоохранения.
Строительство ведется с помощью модульных конструкций, на приобретение которых из федерального бюджета выделено 9,7 миллиона рублей. В областном бюджете предусмотрено 11,8 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории и оснащение ФАПов. Строительство ФАПов планируется завершить в ближайшие недели, после чего пройдут торги на поставку медицинской мебели и оборудования в соответствии со стандартами.

В завершающей стадии строительства находится ФАП в Иловай-Рождественском. Для удобства жителей его решено разметить на центральной площади села. В настоящее время смонтированы стены, крыша, установлены оконные блоки, входная дверь, ведётся монтаж коммуникаций. В новом здании будут созданы комфортные условия на пребывания пациентов и работы медперсонала. Здесь запланированы холл для ожидания, комната приёма, прививочный и смотровой кабинеты, санузел, помещение для хранения инвентаря. В ФАП будет подаваться вода из индивидуальной скважины, которая пройдет через особую систему очистки.

Новый ФАП станет обслуживать более 800 человек взрослого населения и 300 детей, в том числе жителей села Иван-Житово и поселка Восточный. Как отметили в Первомайской центральной районной больнице, помимо фельдшера принимать пациентов будут и врачи-специалисты, для чего составят график выездных приемов.

До конца года должны принять пациентов Александровский ФАП в Знаменской районе и Новоситовский ФАП в Петровском районе. Стоимость строительства двух объектов составляет 10,7 миллиона рублей. Средства также выделены из федерального бюджета.

Развитие сельского здравоохранения – в числе приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что люди должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь независимо от места проживания. Для этого необходимо строить новые ФАПы и амбулатории. Ранее губернатор Александр Никитин подчеркивал, что Тамбовская область уже активно работает над реализацией задач, поставленных главой государства. Поручения Владимир Путина будут полностью выполнены.



 
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