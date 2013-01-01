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ИЗМИР

В Тамбове триста семей военнослужащих получили новые служебные квартиры

Янв 24
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове триста семей военнослужащих получили новые служебные квартиры
Ключи от новых служебных квартир вручили сегодня военнослужащим Тамбовского гарнизона. Новоселами стали сразу триста семей. Заселение нового жилого дома позволит полностью перекрыть потребность в служебном жилье для семейных военнослужащих гарнизона.

Решение жилищных проблем глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле. И сегодня Тамбовщина - один из самых успешных регионов, где ведется эффективная работа в этом направлении. Даже в сложных экономических условия продолжает строиться жилье, работают социальные программы, решаются проблемы обманутых дольщиков. «Мы рады, что завершен очередной долгострой, и сотни семей смогут забыть о съемном жилье», - отмечает Александр Никитин.

Девятиэтажку по улице Бориса Васильева ввели в эксплуатацию в канун нового года. Несколько лет назад ее заморозили, однако сейчас трудности позади. Для военнослужащих подготовлено 60 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир с социальной отделкой. Дом находится в центре города, на территории воинской части. Рядом находятся детские сады и школы.

Заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны России Анатолий Гринев отметил, что решать жилищные проблемы военнослужащих помогает поддержка руководства страны, военного ведомства, региональной власти. За последние пять лет жилье в Тамбове получили более 700 семей военных. Очередь нуждающихся в постоянном жилье сокращена почти в 4 раза. В списке очередников на служебное жилье остались только холостые военнослужащие. В скором времени их переселят в новое общежитие, которое будет сдано в 2018 году, после чего очередь на служебное жилье в гарнизоне будет полностью ликвидирована.



 
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