Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ЯНВ, 05:10 МСК
USD (ЦБ)    55,9288
EUR (ЦБ)    69,4580
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»

Янв 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»

Более 200 студентов собрались сегодня в Молодёжном театре на форуме «Главный выбор страны». В ходе форсайт-сессии и живого диалога участники обсудили вопросы, которые волнуют каждого молодого избирателя: зачем надо идти голосовать, что это изменит и насколько важно участвовать в выборах.
Помогли молодёжи найти ответы на вопросы и руководители региона. Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов отметил: «Чрезвычайно важно, чтобы каждый принял участие в предстоящих президентских выборах, потому что это - уникальный исторический шанс своим голосом определить вектор развития страны на ближайшие шесть лет».

Для сидящих в зале руководителей и членов студенческих советов, представителей волонтерских объединений, некоммерческих организаций, поисковых отрядов главное качество будущего лидера страны – любовь к родине. А из выборов молодое поколение хотело бы сделать настоящий праздник.

Обещал учесть пожелания студентов председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров: «Ждём всех, кому уже есть или исполнится 18 лет, 18 марта на главных выборах страны. Думаю, это будет значимым событием в вашей жизни».

В рамках форума молодежная избирательная комиссия представила проект «Ритмика», который создан, чтобы помочь повысить электоральную активность молодежи. «Ритмика» организует обучение наблюдателей, подготовит волонтеров по направлению «Я – доброволец», которые помогут принять участие в голосовании пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проведение молодёжных форумов стало в нашем регионе уже доброй традицией. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание молодежной политике и считает важным поддерживать общественную активность молодого поколения.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
25 Янв:
24 Янв:
24 Янв:
Центральный федеральный округ:
25 Янв:
25 Янв:
25 Янв:
РОССИЯ:
25 Янв:
25 Янв:
25 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора
Политика

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»
Политика

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 45

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество

Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество

В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»

В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Новости СМИ

Новости дня

04:44 Сегодня авиация возобновила поиски пропавшего судна «Восток» в Японском море Сегодня авиация возобновила поиски пропавшего судна «Восток» в Японском море
Реальные располагаемые денежные доходы граждан России продолжают падение
Реальные располагаемые денежные доходы граждан России продолжают падение
04:19 Колобков: для спортсменов России отстраненных от ОИ -2018 проведут другие соревнования Колобков: для спортсменов России отстраненных от ОИ -2018 проведут другие соревнования
03:52 Президент России в феврале планирует посетить Новосибирск и Красноярск Президент России в феврале планирует посетить Новосибирск и Красноярск

Узнай страна!

25 ЯНВ, 20:15 Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество
Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России
Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России
25 ЯНВ, 18:46 В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны» В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»
25 ЯНВ, 13:46 Готовность области к предстоящим президентским выборам Готовность области к предстоящим президентским выборам
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде
25 ЯНВ, 09:25 Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области
18 ЯНВ, 12:22 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

Новости компаний

25 ЯНВ, 13:31 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter