В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»



Более 200 студентов собрались сегодня в Молодёжном театре на форуме «Главный выбор страны». В ходе форсайт-сессии и живого диалога участники обсудили вопросы, которые волнуют каждого молодого избирателя: зачем надо идти голосовать, что это изменит и насколько важно участвовать в выборах.

Помогли молодёжи найти ответы на вопросы и руководители региона. Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов отметил: «Чрезвычайно важно, чтобы каждый принял участие в предстоящих президентских выборах, потому что это - уникальный исторический шанс своим голосом определить вектор развития страны на ближайшие шесть лет».

Для сидящих в зале руководителей и членов студенческих советов, представителей волонтерских объединений, некоммерческих организаций, поисковых отрядов главное качество будущего лидера страны – любовь к родине. А из выборов молодое поколение хотело бы сделать настоящий праздник.

Обещал учесть пожелания студентов председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров: «Ждём всех, кому уже есть или исполнится 18 лет, 18 марта на главных выборах страны. Думаю, это будет значимым событием в вашей жизни».

В рамках форума молодежная избирательная комиссия представила проект «Ритмика», который создан, чтобы помочь повысить электоральную активность молодежи. «Ритмика» организует обучение наблюдателей, подготовит волонтеров по направлению «Я – доброволец», которые помогут принять участие в голосовании пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проведение молодёжных форумов стало в нашем регионе уже доброй традицией. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание молодежной политике и считает важным поддерживать общественную активность молодого поколения.