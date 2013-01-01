В Тамбове продолжается реконструкция стадиона «Спартак» для принятия матчей высокого уровня



Футбольный клуб «Тамбов» уверенно завершает ОЛИМП-первенство ФНЛ сезона 2018-2019 годов. Тамбовчане идут на первом месте в турнирной таблице, имея комфортное преимущество в шесть очков от ближайшего преследователя – ФК «Томь».

Футбольный клуб «Тамбов» уверенно завершает ОЛИМП-первенство ФНЛ сезона 2018-2019 годов. Тамбовчане идут на первом месте в турнирной таблице, имея комфортное преимущество в шесть очков от ближайшего преследователя – ФК «Томь». В связи с этим, вопросы о переходе команды в премьер-лигу российского чемпионата и соответствии требованиям РФПЛ домашнего стадиона клуба звучат как никогда актуально. О завершающем этапе реконструкции «Спартака», резервном стадионе, новых трибунах и электронных билетах на матчи рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.

- Перед тренерским штабом футбольного клуба «Тамбов» поставлена конкретная задача: по итогам первенства занять первое или второе место для прямого перехода в российскую футбольную премьер-лигу. И я полностью уверен, что эта задача будет выполнена. В связи с этим, сегодня особенно актуальным остаётся вопрос о допуске стадиона «Спартак» для принятия матчей такого высокого уровня, - говорит Арсен Габуев.

В первую очередь, речь идёт о соблюдении требований безопасности спортивного объекта и вместимости стадиона. Оба эти вопроса областное руководство сегодня активно решает.

В частности, продолжение реконструкции стадиона обсуждали на недавней встрече губернатор Александр Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков. Министр поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 миллионов рублей.

- Документы уже подписаны. Теперь мы должны доставить это оборудование в Тамбов и смонтировать. Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская футбольная премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил Арсен Габуев.

Активно прорабатывается и вопрос по количеству посадочных мест на стадионе. По словам вице-губернатора, сейчас разработан проект реконструкции трибун северной части стадиона. Работы будут проведены в рамках региональной инвестиционной программы. Их ориентировочная стоимость составит около 115 миллионов рублей.

- Для того, чтобы не затягивать процесс реконструкции северной части трибун, было принято решение о демонтаже имеющего оборудования и установки новых быстро монтируемых трибун. В итоге северная трибуна с полукругами с восточной и западной сторон будет рассчитана на 6,5 тысячи посадочных мест. Трибуны будут похожи на те, что установлены в Центре единоборств. Над ними будет расположен козырёк. С их учётом число посадочных мест на стадионе достигнет 10 тысяч, - отметил Арсен Габуев.

Но и на этом четвёртый этап реконструкции домашней арены ФК «Тамбов» будет не закончен. Останутся некоторые вопросы по внутренней инфраструктуре, которые поможет решить всё та же северная трибуна. Под ней оборудуют полноценные раздевалки, судейские комнаты, размеры которых также будут соответствовать требованиям РФПЛ.

- Работы предстоит много. И до конца июня текущего года мы всё намеченное постараемся завершить. Но лицензирование арен проходит уже сейчас. И чтобы у команды не возникло проблем с допуском в РФПЛ, мы вынуждены заявить резервный стадион, - подчеркнул Арсен Габуев.

Если какой-то из этапов работ затянется (процедура торгов, демонтаж или монтаж оборудования), то первые домашние матчи команда вынуждена будет провести на резервном стадионе. Согласно требованиям РФПЛ, это может быть лишь стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу. «Тамбову» подходят два стадиона, находящихся в соседних регионах страны, - в Саранске и Волгограде. По словам президента команды, сейчас готовится заявка и рассматриваются условия, которые будут предложены тамбовскому клубу в каждом конкретном случае.

- Сколько будет стоить аренда стадиона, какая сопутствующая инфраструктура будет предложена команде и нашим соперникам, как будет организована доставка болельщиков. В профессиональном спорте мелочей не бывает, и сейчас мы прорабатываем все детали. Выберем тот вариант, который будет для нас экономически более выгодным, - сказал Арсен Габуев.

Полный пакет документов для предоставления в РФПЛ будет готов в мае. Пока спортивные функционеры решают различные организационные вопросы, занимаются реконструкцией стадиона «Спартак», команда должна держать планку. До окончания ОЛИМП-первенства ФНЛ сезона 2018-2019 годов осталось одиннадцать матчей. И в каждом из них подопечным Мурата Искакова нужно набирать очки, доказывая свою состоятельность.