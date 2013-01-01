В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей



В Тамбовской области продолжается реализация нацпроекта «Культура». 25 мая на новой сценической площадке состоится премьера спектакля для самых юных зрителей – от одного года.

Спектакль «Айболит» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Тигран Сааков. Это первый спектакль, который актеры сыграют на площадке так называемого театра на подушках.

Открытие театра на подушках стало возможным благодаря федеральным средствам в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Новая площадка предназначена для самых маленьких зрителей - от одного года. Здесь в уютной атмосфере будут показывать постановки-игры, которые вовлекут в процесс каждого малыша.

Первым спектаклем необычного театра станет «Айболит» по сказке Корнея Чуковского в инсценировке Тиграна Саакова. Он впервые ставит спектакль в тамбовском театре кукол, но опыт работы на камерной сцене у него есть. Тигран Сааков является художественным руководителем и режиссёром театра «ТриЧетыре» — это небольшое уютное театральное пространство, расположенное в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Зал театра на 50 мест рассчитан на просмотр камерных спектаклей, когда зритель находится в непосредственной близости к артистам.

Напомним, на днях в рамках в рамках рабочего визита в Тамбовскую область федеральная группа контроля за исполнением национальных проектов посетила Тамбовский театр кукол. На техническое оснащение и создание спектаклей для детей и юношества театр получил в этом году почти 7,4 млн рублей и 10 миллионов – в 2018 году. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова оценила эффективность использования этих средств.