В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации



Сегодня на заводе «Октябрь» состоялось открытие Центра оценки квалификации (ЦОК). Первые три соискателя заявили о желании сдать профессиональный экзамен.

Тамбовский завод «Октябрь» стал первым в нашем регионе предприятием, наделенным полномочиями по проведению независимой оценки качества. На территории Российской Федерации действуют пока 10 таких центров. Его открытие стало возможным благодаря поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России.

Независимая оценка квалификации позволит специалистам машиностроительной отрасли подтвердить свою квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами, а предприятиям удостовериться в соответствии уровня подготовки специалиста профессиональным стандартам.

В церемонии открытия приняли участие представители предприятий машиностроительной отрасли региона, областных управлений по развитию промышленности и торговли, образований и науки, труда и занятости, Тамбовского технического университета, концерна «Созвездие». Советник главы администрации области, первый заместитель председателя Тамбовского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Пахомов поздравил представителей завода «Октябрь» с открытием ЦОКа, назвав это знаковым событием для машиностроительной отрасли.

Создание ЦОКа в машиностроении – важный этап в развитии системы профессиональной подготовки кадров, благодаря которому будет усилено взаимодействие предприятий и образовательных организаций. В центре оценки квалификации уже готовы принять экзамены у инженеров-технологов-программистов станков с ЧПУ, слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и станочников широкого профиля как из Тамбовской области, так и из других регионов России. Экзамены здесь принимают независимые эксперты получившие соответствующие сертификаты в Союзе машиностроителей России.

В ближайшее время предполагается увеличение перечня квалификаций, по которым центр сможет проводить независимую оценку.