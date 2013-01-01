В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации
Сегодня на заводе «Октябрь» состоялось открытие Центра оценки квалификации (ЦОК). Первые три соискателя заявили о желании сдать профессиональный экзамен.
Независимая оценка квалификации позволит специалистам машиностроительной отрасли подтвердить свою квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами, а предприятиям удостовериться в соответствии уровня подготовки специалиста профессиональным стандартам.
В церемонии открытия приняли участие представители предприятий машиностроительной отрасли региона, областных управлений по развитию промышленности и торговли, образований и науки, труда и занятости, Тамбовского технического университета, концерна «Созвездие». Советник главы администрации области, первый заместитель председателя Тамбовского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Пахомов поздравил представителей завода «Октябрь» с открытием ЦОКа, назвав это знаковым событием для машиностроительной отрасли.
Создание ЦОКа в машиностроении – важный этап в развитии системы профессиональной подготовки кадров, благодаря которому будет усилено взаимодействие предприятий и образовательных организаций. В центре оценки квалификации уже готовы принять экзамены у инженеров-технологов-программистов станков с ЧПУ, слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и станочников широкого профиля как из Тамбовской области, так и из других регионов России. Экзамены здесь принимают независимые эксперты получившие соответствующие сертификаты в Союзе машиностроителей России.
В ближайшее время предполагается увеличение перечня квалификаций, по которым центр сможет проводить независимую оценку.
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