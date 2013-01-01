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В Тамбове наградили победителей конкурса среди медработников «Доверие»

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове наградили победителей конкурса среди медработников «Доверие»

Накануне Дня медработника в Тамбове наградили победителей конкурса «Доверие», которых определяют на основе отзывов пациентов. В течение года тамбовчане направляли в адрес областного управления здравоохранения благодарность врачам.
Накануне Дня медработника в Тамбове наградили победителей конкурса «Доверие», которых определяют на основе отзывов пациентов. В течение года тамбовчане направляли в адрес областного управления здравоохранения благодарность врачам.

Итоги конкурса жюри подводит по 9 номинациям. В этом году победителем в номинации «Лучший врач стационара» признан заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии, врач-анестезиолог-реаниматолог Тамбовского областного онкологического клинического диспансера Александр Овсянников. В номинации «Лучший врач-специалист поликлиники» победу одержал врач-невролог Тамбовского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Гажа. Звания «Лучший врач участковый» удостоен терапевт поликлиники №1 Рассказовской центральной районной больницы Дарья Шарапова.

«Я благодарна своим пациентам, которые меня подержали. Они тоже меня поздравляют с этой высокой наградой. Работать в участковой службе тяжело, но мне нравится. Это мой выбор, моя профессия, с которой я не ошиблась. Я вижу благодарность в глазах пациентов, отдачу, и очень хочу помогать людям. Когда пациент выздоравливает - это удовольствие и настоящее счастье, которое получаешь от своей работы», - поделилась Дарья Шарапова.

В номинации «Лучшая медицинская сестра поликлиники» первое место заняла медицинская сестра отделения медпрофилактики поликлиники №2 больницы имени Архиепископа Луки Валентина Солозобова. «Лучшей медицинской сестрой стационара» стала палатная медсестра оториноларингологического отделения областной детской больницы Ирина Самотойлова. Ее коллега из Староюрьевской ЦРБ Лидия Рыбкина удостоена почетного звания «Лучшая медицинская сестра участковая».

Врач тамбовской станции скорой медицинской помощи Александр Тяпаев назван «Лучшим работником скорой медицинской помощи». «Лучший работник фельдшерско-акушерского пункта» - медицинская сестра Дуплято-Масловского фельдшерско-акушерского пункта Знаменской центральной районной больницы Елена Полякова. А в Котовской городской клинической больнице работает «Лучший врач медицинской профилактики» Сергей Емельянов - заведующий отделением медицинской профилактики.

Лучшие врачи получили свои награды из рук начальника управления здравоохранения области Марины Лапочкиной и руководителя Ассоциации врачей Владимира Милованова.

Конкурс проводится в целях улучшения качества медицинского обслуживания населения, а также повышения престижа профессии медицинских работников.



 
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