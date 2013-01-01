Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

12 МАР, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

Мар 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

Новый плацкартный вагон прошел испытания и сертификацию. А пока он не покинул Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ), его комфорт и удобства поспешили оценить журналисты областных и федеральных средств массовой информации.
Интерьер вагона полностью отличается от привычных плацкартных вагонов. Здесь впервые появились шторы, с помощью которых пассажир сможет уединиться от остальных попутчиков. В качестве лестниц на вторые полки используются перегородки. Те, кто едет наверху, могут не спускаться вниз, если захотят выпить чаю. Верхние полки оборудованы отдельными столиками с подстаканниками. В туалетах установили гигиенический душ и столики для пеленания.

Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией. Разработчики проекта постарались не только принципиально изменить внутреннее пространство, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров, но и идти в ногу со временем. В новом вагоне появились отдельные розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов и беспроводной интернет. Теперь в дороге можно будет не только любоваться видами и вести беседы с попутчиками, но и постоянно быть на связи, пользоваться социальными сетями, смотреть любимые фильмы онлайн или быть в курсе последних новостей. На заводе уверены: пассажиры по достоинству оценят нововведения.

Впервые макет плацкартного вагона нового типа ТВРЗ представил на выставке «Транспорт России», которая прошла в ноябре 2018 года в Москве. Уже в скором времени он отправится в путь по железной дороге и перевезет первых пассажиров. После того, как пилотный вагон пройдет тестовую эксплуатацию на маршруте, реновация затронет и остальные плацкартные вагоны. В Тамбове готовы выполнить любой заказ по переоборудованию старых вагонов.

ТВРЗ является филиалом Акционерного Общества «Вагонреммаш». По итогам 2018 года Тамбовский вагоноремонтный завод вошел в число ведущих предприятий региона.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
7 Мар:
6 Мар:
6 Мар:
Центральный федеральный округ:
12 Мар:
11 Мар:
11 Мар:
РОССИЯ:
12 Мар:
12 Мар:
11 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 6

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава

Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава

В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

И блинов отведал, и книжку получил

И блинов отведал, и книжку получил

Новости СМИ

Новости дня

17:36 Транзит российского газа через Болгарию в Турцию будет прекращен с 2020 года Транзит российского газа через Болгарию в Турцию будет прекращен с 2020 года
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:55 Минздрав представил правительству антитабачную концепцию Минздрав представил правительству антитабачную концепцию
16:29 Европарламент призывает остановить строительство "Северного потока - 2" Европарламент призывает остановить строительство "Северного потока - 2"
15:49 Предпенсионеры смогут получать алименты по нетрудоспособности Предпенсионеры смогут получать алименты по нетрудоспособности
15:34 В МИД ответили на обвинения Помпео по "Роснефти" В МИД ответили на обвинения Помпео по "Роснефти"
14:55 Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни о кровной мести Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:36 Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям

Узнай, страна!

17:34 Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:59 В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон
14:20 Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России» Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»
11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил
11 МАР, 19:32 В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП
11 МАР, 18:48 Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter