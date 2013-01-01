В Свободе завершила работу Курская Коренская ярмарка-2018



Торжественная церемония вручения наград прошла в Паломническом центре.

Обращаясь к многочисленным гостям, губернатор Курской области Александр Михайлов с удовлетворением отметил, что это событие приносит ощутимую экономическую пользу не только курянам, но и всем участникам, а партнерские международные и межрегиональные связи получают дополнительный импульс для развития.

Ярмарка помогла представителям из самых разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья продемонстрировать новейшие достижения в различных отраслях экономики, обменяться опытом и заключить взаимовыгодные контракты.

Количество участников ярмарки в этом году составило более шести тысяч человек, а выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные мероприятия в течение двух дней посетило более пятнадцати тысяч человек.

«Мы благодарны иностранным партнерам за создание и презентацию содержательных и красочных выставочных экспозиций, за демонстрацию потенциала своих стран на выставочных и торговых площадках ярмарки. Благодарим делегации регионов Российской Федерации за участие и представление своих территорий в экспозициях и переговорах с партнерами в ходе ярмарочных мероприятий», - сказал Александр Михайлов.

Организаторы постарались, чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. Губернатор выразил признательность тем, кто создавал праздничную атмосферу. На главной сцене выступали 28 творческих коллективов, пять из которых - из Белоруссии, Молдовы, Болгарии, Донецкой и Луганской народных республик, 18 — из других российских регионов. Почти 100 мастеров декоративно-прикладного творчества порадовали гостей своими сюрпризами на выставках народных промыслов, старинной утвари и убранств.

По сложившейся многолетней традиции ярмарочная комиссия провела конкурс по 35 номинациям среди предприятий и организаций различных направлений деятельности и форм собственности, представивших свою продукцию в павильонах и на открытых выставочных площадках. На церемонии закрытия лучшим и самым активным участникам ярмарки Александр Михайлов вручил награды.

В этом году победителям, лауреатам и участникам ярмарки вручено 80 дипломов, 80 медалей лауреатов и 100 благодарностей губернатора Курской области.