В Свердловской области завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек



В г. Екатеринбурге Свердловской области на заводе «Уралтрансмаш» завершили модернизацию самоходной пушки 2С7М «Малка» с заменой импортных комплектующих на отечественные. После успешно проведенного полного цикла испытаний первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а екатеринбургское предприятие — к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка».

В изделии заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия. Самоходная пушка 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», созданной в 1980-х годах, и до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире. Свердловская область, Уральский федеральный округ

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