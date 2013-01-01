В Свердловской области завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
Апр 9
В г. Екатеринбурге Свердловской области на заводе «Уралтрансмаш» завершили модернизацию самоходной пушки 2С7М «Малка» с заменой импортных комплектующих на отечественные. После успешно проведенного полного цикла испытаний первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а екатеринбургское предприятие — к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка».
В изделии заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.
Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия.
Самоходная пушка 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», созданной в 1980-х годах, и до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
9 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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