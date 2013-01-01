В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти
Мар 14
НПО «БиоМикроГели» в Екатеринбурге открыло новую промышленную площадку, на которой будут выпускать инновационную продукцию для российского и зарубежного рынка.
Разработчиком технологии по ликвидации аварийных разливов нефти и моющих средств выступила «Wonderlab». В феврале этой компанией был подписан дистрибьюторский контракт на поставку реагентов биомикрогели® для промышленной очистки воды с национальным дистрибьютором промышленной химии на территории России и стран СНГ ЗАО «Русхимсеть».
Предприятие закупило новое оборудование и увеличило производство до 630 тонн в месяц.
Выпускаемую в Екатеринбурге продукцию планируется экспортировать в Китай, Австралию, Индонезию, Малайзию, а также страны Европы и в США.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
14 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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