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В Свердловской области запустили производство доломитового щебня

Сен 14
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области запустили производство доломитового щебня

Открытие второй очереди предприятия ООО «Уралдоломит» позволит полностью закрыть потребности металлургических предприятий и дорожного строительства в регионе

В создание нового производства рядом с городом Первоуральском ГК «Транссибурал» инвестировано почти 500 млн рублей.

«Уралдоломит» работает на единственном в Урало-Сибирском регионе месторождении доломитов с повышенным содержанием магния. На предприятии создано более сотни новых рабочих мест. Здесь будут выпускать до 4 млн тонн доломитового щебня в год.

Кроме того, ООО «Уралдоломит» планирует реализовать несколько инфраструктурных проектов в поселке Билимбай.

По словам гендиректора ГК «Транссибурал» Сергея Мазуркевича, в планах компании - новые разработки карьеров и месторождений в других районах Свердловской области.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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