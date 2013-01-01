В Свердловской области запустили производство доломитового щебня
Сен 14
Открытие второй очереди предприятия ООО «Уралдоломит» позволит полностью закрыть потребности металлургических предприятий и дорожного строительства в регионе
В создание нового производства рядом с городом Первоуральском ГК «Транссибурал» инвестировано почти 500 млн рублей.
«Уралдоломит» работает на единственном в Урало-Сибирском регионе месторождении доломитов с повышенным содержанием магния. На предприятии создано более сотни новых рабочих мест. Здесь будут выпускать до 4 млн тонн доломитового щебня в год.
Кроме того, ООО «Уралдоломит» планирует реализовать несколько инфраструктурных проектов в поселке Билимбай.
По словам гендиректора ГК «Транссибурал» Сергея Мазуркевича, в планах компании - новые разработки карьеров и месторождений в других районах Свердловской области.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
14 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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