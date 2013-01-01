В Свердловской области запустили новое деревоперерабатывающее производство



В городе Волчанске открылся погонажный цех предприятия «Сосьва-Лес», в котором установлено новейшее оборудование и создано 42 рабочих места.

В перспективе здесь будут запущены еще несколько производственных линий и создано порядка 170 высокотехнологичных рабочих мест.

По словам директора ООО «Сосьва-Лес» Рустама Джавадова, в новом цехе будет производиться несколько видов погонажной продукции, которая используется при строительстве и ремонте производственных сооружений и жилых строений. Кроме того, здесь планируется запустить производство пеллет, что позволит перерабатывать отходы древесного производства в товарную продукцию.

Проект реализован благодаря господдержке и реализации на Среднем Урале приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, который стал одним из ключевых механизмов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса.В настоящее время в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в семь проектов Свердловской области, готовятся еще три заявки инвесторов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ