В Свердловской области запущена система мониторинга хода строительства нового цементного завода



Правительство Свердловской области на площадке Международной выставки «Иннопром» подписало соглашение с девелопером «Атомстройкомплекс Цемент» о мониторинге хода строительства и эксплуатации завода по производству цементного клинкера. Производство создается на территории на территории Сысертского городского округа Екатеринбурга. Объем инвестиций в приоритетный проект составляет 4 млрд рублей. Дополнительно будет трудоустроено 80 специалистов.

Завод в 2020 году должен выйти на проектную мощность по производству серого и белого цемента. В перспективе – импортозамещение на отраслевом рынке по белому цементу, который пользуется наибольшим спросом среди современных стройматериалов.

Соглашение по мониторингу позволит компании работать в одном информационном поле с правительством области, что позволит оперативно выявлять проблемные аспекты и оперативно принимать меры по их решению.

Свердловская область, Уральский федеральный округ