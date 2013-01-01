В Свердловской области заработала вторая очередь инновационных теплиц «УГМК-Агро»



Введенный в эксплуатацию в поселке Садовый под Екатеринбургом. тепличный комбинат позволили повысить обеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7 до 40 процентов и полностью закрыть потребность региона в салате и зелени.

В создание двух очередей тепличного комплекса с энергоцентрами компанией «УГМК-Агро» инвестировано около 8 млрд рублей. В 2017 году на реализацию инвестпроекта сельхозпредприятию была предоставлена субсидия из бюджета Свердловской области.

Сегодня общая площадь теплиц превышает 36 гектара, а общий объем производства овощей — 26 тыс тонн в год. На новой производственной площадке работает почти 800 человек.

В составе современного комплекса, первая очередь которого была запущена год назад, новые производственные площади занимают 6,5 гектаров. С этого участка планируется собирать урожай порядка 10 тысяч тонн огурцов в год.

В комплексе «УГМК-Агро» применяются самые передовые сельскохозяйственные технологии выращивания тепличных овощей.

Свердловская область,Уральский федеральный округ