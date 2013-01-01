В Свердловской области впервые изготовили швеллер для строительства зимовочной станции в Антарктиде



В Свердловской области АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) изготовило первые 400 тонн швеллера 20П с высоким сопротивлением ударной нагрузке при низкой температуре минус 60 градусов. НТМК — единственное предприятие в России, освоившее такой вид проката. Он будет использован на строительстве зимовочного комплекса российской антарктической станции «Восток», которая находится в экстремальных природно-климатических условиях.

Швеллер 20П прокатан в крупносортном цехе и изготовлен из специальной марки стали С355, которая обладает высоким сопротивлением к ударным нагрузкам, не разрушается при экстремально низких температурах. Ударная вязкость проката испытана при температуре минус 60 градусов Цельсия.

Новый зимовочный комплекс «Восток» будет отвечать всем современным требованиям для обеспечения российского присутствия на Южном континенте. Пять модулей общей площадью 2,5 тыс. кв. метров обеспечат комфортные условия для жизни и работы. В них разместятся зона для жилья и отдыха, лаборатория, электростанция и гараж. Ввести все объекты в эксплуатацию планируют к 2023 году.

Свердловская область, Уральский федеральный округ