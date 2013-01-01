В Свердловской области «Уралвагонзавод» вывел на завершающий этап испытаний танк Т-14 «Армата»



Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Свердловская область) подписала с Министерством обороны России контракт на поставку 130 танков Т-14 и Т-15 на платформе «Армата» до конца 2021 года. В настоящее время самый современный и высокотехнологичный танк Т-14 проходит финальный этап испытаний. Для новейшей машины, в конструкцию которой уже не будут вносить изменения, специально разрабатывается боекомплект.

Перспективный российский основной боевой танк Т-14 с необитаемой башней собран на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Он оснащен круговым доплеровским радаром, ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения с круговым охватом на 360 градусов.

Танк также способен запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль» с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом. Т-14 оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», а также первой в мире электродинамической броней четвертого поколения «Малахит».

Он является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где машина используется, прежде всего, для разведки, целеуказания и корректировки огня и т.д., увеличивая боевую мощь за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства.

Главная особенность Т-14 – максимальная защита экипажа: командир, наводчик и механик-водитель размещены в одной бронекапсуле, отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на танк. Кроме того, для удобства экипажа предусмотрен биотуалет.

Первая опытно-промышленная партия новейших танков Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы РФ в ближайшее время.

Свердловская область, Уральский федеральный округ