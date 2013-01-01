В Свердловской области стартовал проект первого резидента ТОСЭР «Новоуральск»



В Свердловской области «Уральский завод капитального ремонта» стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск». Предприятие начинает реализацию проекта по обслуживанию заводов, в том числе, ремонту промышленного оборудования и станков. Объем инвестиций на первом этапе составил более 20 млн рублей, создается 68 новых рабочих мест.

Производство «Уральского завода капитального ремонта» разместится на площадях бывшего электрохимического комбината. Кроме ремонтного сервиса, предприятие планирует заниматься производством гидравлического и пневматического силового оборудования, выпуском подшипников, зубчатых передач и подъемно-транспортного оборудования. Уже начался набор работников в штат предприятия.

ТОСЭР «Новоуральск» создана в г. Новоуральске в феврале 2019 года на пяти промышленных площадках общей площадью 655 га. В настоящее время в перечне потенциальных резидентов насчитывается 25 компаний. На территории предусмотрена процедура свободной таможенной зоны для проведения импортных и экспортных операций со странами Европейского союза, ЮАР, Индией, Вьетнамом, Сингапуром, Бразилией, Кубой, Японией и Китаем.

Свердловская область, Уральский федеральный округ