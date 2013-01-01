В Свердловской области разработали новые модели трехсекционного трамвая двунаправленного движения



В Екатеринбурге АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод», УВЗ) завершил разработку и готов приступить к изготовлению опытных образцов двух новых моделей полностью низкопольного трехсекционного трамвая. Одна из моделей будет «челночной»: с двумя кабинами и дверями по обе стороны салона для возможности двунаправленного движения. Новые составы получат ряд инновационных технологий.

Предприятие представит трехсекционный низкопольный трамвайный вагон для узкой колеи 1000 мм и восьмиосный трехсекционный вагон челночного исполнения двунаправленного движения. Комфортабельные высокотехнологичные трамваи будут вмещать порядка 300 человек. Кроме того, в 2020 году «Уралтрансмаш» запускает серийное производство низкопольного трехсекционного трамвая в классическом исполнении для российской колеи. Предприятие готово начать их производство в любом объёме. Свердловская область, Уральский федеральный округ

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