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В Свердловской области приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд

Май 30
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд

Международная металлургическая и горнодобывающая компания «Евраз» приступила к первому этапу разработки Собственно-Качканарского месторождения железных титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия в Свердловской области. На реализацию первой очереди проекта выделено 6,4 млрд рублей. Месторождение способно обеспечить Россию титаномагнетитовой рудой на 100 лет.
Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн.

Предполагается разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере. Подъем руды будет осуществляться конвейером на борт карьера, где установят дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером.

В настоящее время ведется подготовка к добыче руды. Подготовлена вся рабочая документация, начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов.

Промышленная добыча руды из нового карьера запланирована на начало 2021 года. К 2024 году «Евраз» нацелен на добычу около 13 млн. тонн руды в год. Полная реализация проекта позволит в дальнейшем ежегодно добывать на месторождении до 59 млн. тонн руды.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, общая длина карьера – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах руды тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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