В Свердловской области предприятие по производству медицинских масок перешло на круглосуточный режим



В Свердловской области на заводе АО «Здравмедтех-Екатеринбург» в Каменске-Уральском начали производить медицинские маски в круглосуточном режиме на максимальной мощности: 30 тысяч штук в смену. Всего в России сейчас ежедневно выпускают 1,5 млн защитных масок.

Защитные маски производят в два этапа. Сначала специальная машина создает тело маски из трех слоев ткани, один из которых — фильтрующий элемент мельтблаун, ранее поставлявшийся из Китая. После приостановки поставок, выпуск фильтрующих элементов наладил один из российских заводов.

На втором этапе маски загружают во вторую машину для припаивания резинок при помощи ультразвука. Однако производительность этого оборудования оказалась ниже, чем у машины, формирующей тело маски.

Чтобы не простаивал конвейер, сотрудники предприятия часть работы стали производить вручную. Предприятие получило заявки на поставку изделий на полгода вперед.

Свердловская область, Уральский федеральный округ