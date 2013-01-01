В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб



В Свердловской области ООО «Уральский завод трубной изоляции» (одно из крупнейших российских предприятий по производству труб в пенополиуретановой изоляции для трубопроводов магистральных и коммунальных сетей, нефте- и газопроводов) ввело в эксплуатацию новое оборудование для изготовления оцинкованной оболочки труб. Это позволит снизить себестоимость производства погонного метра трубы, а также увеличить ее качество.

Высокотехнологичный спирально-навивной станок позволит расширить продуктовую линейку. Теперь предприятие может поставлять заказчикам трубы диаметром сечения от 125 до 1600 мм. Новое оборудование позволит не только снизить себестоимость продукции, но и отказаться от покупки заготовок недостающих размеров.

Предприятие поставляет продукцию более чем для пяти тысяч предприятий России и Казахстана.

Свердловская область, Уральский федеральный округ